Mamá de la motociclista internada: "yo la necesito pero mis nietos la necesitan más"

miércoles, 25 de agosto de 2021 22:20

"Yo la necesito pero mis nietos más". Con esas palabras, la mamá de Yésica, la joven motociclista que sufrió un grave accidente en calle Cecilio Ávila y España, en Rawson, contó el difícil momento que atraviesa.

La joven iba en moto con 2 personas más y salieron despedidas tras impactar contra un Volkswagen Voyage. Por el choque ella fue la única que terminó en grave estado y su familia sigue muy atenta su evolución.

En este contexto, este miércoles, su madre Pocha contó que reza para que se mejore. "Le tocaba las manos, la empecé a mirar. La vi re bonita a mi hija. El señor me sostuvo para tener la valentía y paciencia", contó en radio del Sur.

Luegoo reconoció que en ese momento ella "estaba orando para que no me deje a mi y a sus 3 hijos. Yo la necesito, mis nietos la necesitan más. Yo soy una mujer grande. La chiquitita de 2 años la necesita mucho más".

“Espero que me den una manito, que la gente ya no hable, me duele. Asegúrense bien y después lo hacen. Rezo porque la necesito, sus tres hijos la necesitan”, concluyó.