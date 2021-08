Denuncia de estafa al Arzobispado: la Justicia puso el foco en la responsabilidad de la Escribania

viernes, 13 de agosto de 2021 08:08

La investigación entorno a la posible estafa por parte del Arzobispado hacia un hombre con problemas mentales toma un nuevo camino. Desde la fiscalía no solo se pidió el allanamiento al edificio perteneciente al clero católico sino que además irán contra la escribanía que actuó en la causa.

Así lo adelantó el fiscal Carlos Rodríguez, quien explicó que la escribana no habría cumplido con la responsabilidad que tenía al momento de tratar con el vendedor.

"Recibí una denuncia de los hijos de la víctima donde me pusieron en conocimiento que su padre tiene una incapacidad que si bien no fue declarada judicialmente sí es notoria y evidente de hace muchos años, incluso antes de la escritura", comenzó explicando el fiscal en Radio Colón.

Luego señaló que se le puso en conocimiento que los hijos se enteraron que vendieron la casa de su padre luego de la maniobra y que les "llamó la atención porque no tenían conocimiento de la operación judicial y no tenían conocimiento del dinero de la venta". "Dijeron que no tenía capacidad de la venta y que pusieron a la venta en un monto irrisorio", señaló Rodríguez.

En base a la denuncia, el fiscal abrió la investigación tanto para las partes que intervinieron en la confección de la venta como sobre la escribanía. En este escenario se solicitó medidas probatorias para acreditar si hubo o no una medida defraudatoria o dolosa de la escritura.

"Se requirió el secuestro y allanamiento de la documentación en la Escribania y en el Arzobispado. Estamos en la tarea investigativa para determinar si hay un ilícito penal por el precio y la condición incapaz del vendedor", explicó el fiscal.

Ahora se está tazando el inmueble y se pidió una visita ocular para ver si la casa está abandonado, se han hecho refacciones y las condiciones real. Además se pidió una pericia psiquiátrica para ver el grado de incapacidad de la víctima.

"La denuncia cae sobre el obispo auxiliar y se amplió la investigación contra la escribana que consideramos tuvo una defraudación por abuso por la condición de la víctima. Tuvo que advertir la discapacidad si era notoria. No puede hacer firmar algo en esa condición", subrayó.

"La función de la escribana no solo se limita a solicitar la exhibición de los documentos de la parte sino que va mucho más allá y puede tener una responsabilidad penal por eso ampliamos la investigación", finalizó.