A menos de un año del asesinato del joven de 9 de Julio, su familia sufrió un importante robo

martes, 10 de agosto de 2021 13:06

El 15 de octubre del 2020, Alejandro Guerra salió de su casa para ir a un cumpleaños y nadie más supo nada de él. Horas después, la familia radicó una denuncia pidiendo ayuda para buscarlo pero el final fue el menos esperado: fue encontrado asesinado en un predio de calle Zapata al oeste del barrio Taranto en Las Chacritas, 9 de Julio.

El hombre tenía 31 años de edad y fue asesinado a sangre fría con un arma blanca en lo que sería un robo. Por el hecho hubo detenidos y la justicia avanza con la investigación.

A menos de un año de aquel hecho, un hecho conmociona nuevamente a la familia de la víctima. El domingo, cuando la familia fue al cementerio para llevarle flores, ladrones aprovecharon para ingresar a robar todo lo que encontraran.

La hermana de Alejandro, Gabriela, contó lo ocurrido en su cuenta de facebook donde relató que lo más doloroso es que se llevaron cosas del joven que fue asesinado, lo que tenía una importante carga emocional.

"Mi viejo como todos los domingos va a llevarle flores a mi hermano. Cuando volvió a su casa se encontró con que entraron a robarle las cosas de mi Ale. Le llevaron los parlantes, los tres televisores y plata", relató la joven en facebook.

Luego contó que tras el robo, el papá de Alejandro le llamó "llorando diciéndome que le robaron todo. Por eso es un dolor tan grande. Se ve que no les basta, que nos hicieron mierda cuando asesinaron a mi hermano".

En otro fragmento del posteo escribió: "Que casualidad que solo se robaran todo lo que a mi viejo le quedaba de él. Las cosas de su hijo por eso no entiendo. Que injusticia por Dios. Solo le pido a Dios que aparezcan las cosas de Alejandro Guerra. Mi padre está hecho pedazo. Vuelvo a repetir por qué tanta maldad por Dios. Yo les aseguro que no voy a parar hasta la justicia por Alejandro. Perpetua máxima y también no voy a descansar hasta saber quién le robó a mi viejo".