Presunto abuso sexual de la portera en 25 de Mayo: el menor declaró en Cámara Gesell

jueves, 8 de julio de 2021 20:35

Este jueves, se concretó la declaración en Cámara Gesell del menor presuntamente abusado por una portera de escuela del departamento 25 de Mayo y de una hija de la imputada. Allí dieron su versión de lo que habría ocurrido y si pudieron percibir la gravedad de lo ocurrido, más allá de la viralización de fotos y videos.

"Los menores declararon en audiencia videograbada y han dado su versión de lo que ocurrió. Han surgido datos de interés para esta investigación y que se incorporan al proceso que llevamos adelante. Tanto el menor víctima como la menor, hija de la implicada, son amigos e incluso, el chico estaba en la casa de la portera al momento de la detención. Los padres de la víctima habían declarado antes que el chico no había demostrado nada en particular, pero al tomar relevancia el caso pidió no quedar expuesto; mucho menos ante el impacto de las redes sociales", señaló el fiscal de la causa, Roberto Mallea, a Diario La Provincia SJ.

Las visitas del menor a su amiga eran frecuentes y mantenían una buena relación. Sobre el episodio con la mujer y su presunto amigo (aún no se aclara cuál es el vínculo entre ambos) se dio en ocasión de una visita y de acuerdo a lo que declaró Tapia este miércoles "como un juego".

"Es un caso muy particular y sensible para todos. En la audiencia preparatoria, la jueza de Garantías Verónica Chicón fijó un año de investigación y dos meses de prisión preventiva para los implicados", recalcó. Y acotó que "el tribunal de impugnación resolverá si hace lugar al pedido de la defensa de los imputados de que cumplan la detención o se haga lugar a que recuperen libertad "bajo palabra" mientras siga la investigación".

Sobre la divulgación del material, Tapia "declaró que él sólo se lo pasó a la portera; a nadie más. Y confirmó que en la vivienda había más menores, amigos de la hija de la implicada".

En audiencia

Este miércoles 7 de julio, en el Sistema Acusatorio Penal Advesarial, se llevó adelante la audiencia de Anticipo de Prueba, Control de Detención y Formalización de la Investigación Penal Preparatoria para juzgar a una mujer por los presuntos delitos de Exhibiciones Obscenas Agravadas, Divulgación y reproducción de representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas y Corrupción de Menores (Art. 129 último párrafo, 128 primer párrafo y 125 primer párrafo) en carácter de autora.

En la misma audiencia también se comenzó a juzgar a un hombre por los presuntos delitos de Producción, publicación y divulgación de toda representación dedicado a actividades sexuales explícitas y Corrupción de menores en Concurso Ideal (art. 128 primer párrafo, 125 primer párrafo y 54 C.P.) en carácter de autor art. 45 C.P. en perjuicio de un menor de edad.

En la audiencia, la jueza de Garantías, Verónica Chicón, resolvió la prisión preventiva por el plazo de dos meses para la mujer y el mismo tiempo de prisión preventiva para el hombre, las cuales deberán cumplirse en la Comisaría correspondiente.

La jueza Chicón resolvió tener por formalizada la Investigación Penal Preparatoria que deberá desarrollarse por el periodo de un año. Asimismo, la Jueza hizo lugar al “Anticipo Jurisdiccional de Prueba, esto es la declaración testimonial en audiencia videograbada de los niños”.

La causa es investigada por la UFI ANIVI, y está a cargo del fiscal Roberto Mallea y ayudante fiscal Andrea Insegna. La defensa es ejercida por el defensor oficial Alejandro Martín García y los defensores particulares Fernando Guerrero y Sebastián López Martín.

La denuncia fue realizada en la UFI ANIVI en la tarde del lunes 5 de julio. Las detenciones se efectuaron el martes 6 de julio: a las 0.30 h fue detenida la mujer, y a las 23.30 h el hombre.