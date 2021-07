Crimen de Jorge Cortez: la familia prepara la apelación y aguarda conocer la postura de fiscalía

miércoles, 7 de julio de 2021 15:12

Con dolor e indignación, los familiares de Jorge Cortez se expresaron este martes tras conocerse la decisión de la justicia de liberar a la imputada por el crimen de él, Esther Villalobo con quien mantuvo una relación sentimental. La mujer estaba detenida desde el 12 de diciembre pasado cuando fue el crimen y la jueza Mabel Moya del Segundo Juzgado de Instrucción cambió la caratula lo que permite que la imputada espere el juicio en libertad y se valoró que habría actuado bajo emoción violenta.

El abogado de la familia de Cortez, Fabián Oliver también argumentó su desacuerdo con la decisión y en diálogo con radio Estación Claridad manifestó: "Ella habló calumnias y hasta acusó de amenazas a la familia Cortez; algo infundado e irreal. Lo que me preocupa, más allá de la injusticia de esta resolución, que es revisable, es que esta mujer es peligrosísima y puede cometer otro delito. Le han creído las mentiras; es mitómana y así lo demostró en sus declaraciones. No se tuvo en cuenta ni siquiera el agravante del vínculo".

Este miércoles, según el abogado, correría pase a Fiscalía y "veremos qué opinión tiene el fiscal sobre las actuaciones que le remitirán hoy".

Y sentó bases que "no hay una sola prueba de que actuó bajo acción violenta. Jorge siempre fue hostigado por esta mujer que lo separó de su familia; le hizo la vida imposible. Lejos de admitir cómo era la relación, describió a Jorge como un demonio para salir bien parada de la situación. Esta mujer habló que que él le tiró los pelos e intentó ahorcar pero no se comprobaron lesiones; no las hubo".

"Además, si alguien actúa bajo emoción violenta quiere decir que perdió los frenos inhibitorios que le impiden comprender la criminalidad del acto y tiene alterada la conciencia. Además, queda en un estado catatónico y no tiene serenidad de limpiar la escena del crimen ni mucho menos de planear coartadas. Ella sólo dio su versión, no hay otra palabra que la contraste e intentó engañar a los jueces para salir airosa", agregó.

Destacó que tanto de un lado como del otro no hubo denuncias por violencia. "Fue una relación tóxica desde ella hacia él. La familia de él está con un dolor inmenso por enterrar a un hijo y más aún si fue asesinado. Si a eso le sumamos que la asesina puede quedar impune; los ha destrozado por completo. Su padre está en una depresión inmanejable; su estado es grave. Comprendo y comparto la indignación de los familiares. Nunca se vio a un criminal libre por actuar por emoción violenta", sentenció.

El abogado destacó que insistirán "que se la impute por homicidio agravado por el vínculo con una pena de prisión perpetua. Tendremos que rebatir esta resolución que consideramos totalmente injusta. He pedido copias de la resolución para hacer la apelación".