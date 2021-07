Denunció que le robaron en su homebanking y pidieron un préstamo: "me dejaron 67 centavos"

lunes, 5 de julio de 2021 16:59

Un sanjuanino vive un verdadero drama por estas horas, después de que le robaron sus ahorros ganados fruto de su trabajo. El joven tenía un poco de dinero guardado para pagar sus estudios en la universidad y en la madrugada del domingo, alguien ingresó a su homebanking y no solo le robaron todo lo que tenía sino que además sacaron un préstamo por 90 mil pesos.

El hecho lo contó en su red social facebook donde narró la impotencia y bronca por lo ocurrido y que no pudo hacer nada para evitarlo. El joven, identificado como Seba Vidal, contó que no dio "datos a nadie, no he prestado mi computadora, celular o cuenta a nadie", con lo cual no sabe cómo pudo haberse dado la operación.

"Anoche cuando estaba por dormirme, empiezo a sentir que el celular vibraba y cuando lo estaba por silenciar, veo que me estaban llegando mails del banco que uso donde se me notificaba de algunos movimientos bancarios que obviamente a las dos, casi tres de la mañana, NO ESTABA HACIENDO", comenzó el relato en su facebook.

Luego señaló que habían "transferencias, agregando gente como nuevos destinatarios, más Transferencias, PEDIDO DE UN PRESTAMO, más gente que se agregaba y más Transferencias".

"De inmediato ingresé a mi correo y notaba como se iban eliminando esos mails y mientras trataba de recuperarlos, en vano intenté ingresar al home banking (ya que la sesión estaba iniciada desde otro equipo). Di aviso a mis papás y ahí nomas salimos al banco a pedir saldo y los últimos movimientos. Me dejaron seco, solo dejaron 67 centavos y una deuda en el banco de ese préstamo y los movimientos no salía nada desde el viernes", subrayó.

"Ya radicamos la denuncia y estoy a la espera de mañana encontrar alguna solución en el banco. Ese dinero era para pagarme la cuota de la ucc, la cuota de una diplomatura que estoy haciendo y hacer unos arreglos que tenia previstos, dinero ganado con mucho trabajo y bien ganado y hoy perdido. Me hicieron un daño terrible y me duele y amarga pero hago esto xq cuando radique la denuncia, había sucedido algo similar el día de ayer a alguien más. Estén atentos y ojalá que no les toque pasar esto que a mi", finalizó.