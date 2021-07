Prisión perpetua para el asesino del policía: "Espejo planificó el plan macabro"

viernes, 30 de julio de 2021 07:59

Finalmente el hombre que confesó haber asesinado al policía Oscar Mura (28) en su departamento del barrio Sarmiento, en Chimbas, será condenado en agosto. Se trata de Diego Espejo (28) quien se encuentra detenido desde el 19 de marzo como autor del crimen a balazos del uniformado, que era su pareja.

Esta semana, el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI N° 4 de Delitos Especiales, solicitó que la causa sea elevada a juicio y este jueves fueron notificadas las partes. Según indicó la abogada Romina Solera, abogada de la familia Mura que actúa como parte querellante, el detenido podría recibir prisión perpetura, lo que significan 35 años de prisión.

Este jueves, la parte querellante concurrió al Ministerio Público Fiscal y fueron notificados de la acusación. En el lugar confirmaron que van a adherir a la condena porque consideran "que Espejo se merece la pena máxima, que es por prisión perpetua por homicidio calificado". Los agravantes son que eran parejas y el uso de arma en concurso ideal.

"Acá implica un trabajo para el tribunal colegiado por la cuantia de la pena y complejidad del delito. Deberá armonizar para determinar la pena, teniendo en cuenta el daño que generó el delito", subrayó la abogada en radio Estación Claridad.

La investigación penal preparatoria ya finalizó y en el proceso hubo un punto que fue muy fuerte para la decisión de la justicia: la confesión, tanto del autor del crimen como de los vecinos. "Los testigos oyeron los disparos, se encontraron con él en el momento que ejecutó a Mura y él confesó el crimen. Fundamentalmente es eso lo que vamos a sostener en el juicio, además del tema del vínculo que está más que probado. A través de los testigos cercanos de la pareja como amigos y parejas, era público", agregó Romina Solera.

La abogada señaló que a Mura lo acribillaron "sobre traición y seguro". "Sostenemos que lo hizo mientras el señor Mura descansaba, en estado de ebriedad, de cubito dorsal derecho. Por la confianza de ambos, Espejo sabía donde estaba el arma, se dirigió a la mochila y estando dormido Mura, sacó el arma y lo acribilló. El arma se trabó y podrían haber sido más disparos", destacó.

Con respecto a los motivos del crimen, la querella sostiene que "fueron celos, ira que hizo que Espejo explotara. Hay informes psicológicos que avalan esta forma de ser de Espejo impulsivo".

Con respecto a cómo se dieron los hechos aquel día en la madrugada, la abogada explicó: "Hubo un abandono de Espejo en una discusión que tuvieron. Él se retiró, y volvió a la casa de la ex pareja con sus pertenencias. Abandona la relación que ambos tenían, luego propio de una persona posesiva y celosa, porque Mura le dice que no van a continuar con la relación, él insiste, lo llama, escribe chat por wathsapp. Entonces quedaron en encontrarse para limar asperezas. Van a un bar en Libertador y tiene una discusión a raíz de otra escena de celos que hizo Espejo a Mura. En ese momento Espejo no consumió bebidas alcohólicas, esa noche no consumió nada de alcohol. Por eso pensamos que eso lo venía maquinando, que si no iba a ser de él no iba a ser de nadie y por eso planificó este plan macabro".

Finalmente, Solera señaló que Espejo "comprendía la criminalidad del hecho", de hecho quedó confirmado eso en la prueba legista.

Ahora la querella tiene 5 días para adherir formalmente, la defensa tiene 10 días más de prórroga, con lo cual se considera que a fines de agosto ya van a poder estar con la primera audiencia de debate de juicio.