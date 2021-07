Daniel murió atropellado en Villa Krawse y colocaron un "ángel" en su memoria

miércoles, 28 de julio de 2021 20:56

Pasaron 27 años de aquel 25 de diciembre de 1994 que quedó marcado en la mente y corazón de la familia Arrieta-Zalazar. Una noche de festejo de Navidad terminó empañada por un auto que embistió a un hombre en bicicleta y producto de esto, este último murió.

Daniel Arrieta falleció cuando iba a buscar a su mujer, Evangelina Zalazar, y a su hijo. Como cosas del destino, el auto se les había quedado parado sin nafta. Las estaciones de servicio habían cerrado por la fiesta navideña y él se fue caminando a su casa a buscar combustible de otro auto. Sin embargo no pudo sacarlo y quiso regresar en bicicleta hasta donde lo esperaba su mujer con su hijo y su suegra. Pero en el camino encontró la muerte de la mano de una persona que tras el siniestro vial escapó y luego escondió el auto en un descampado.

Este miércoles, en su memoria Familias del Dolor y la Esperanza, en conjunto con los seres queridos de Daniel, colocaron un ángel en el lugar donde encontró la muerte: calle Calvento y Lemos en Villa Krawse, Rawson.

"Está el dolor de todo esto que fue el accidente y de perder a un ser querido, sentir esa ausencia. Pedimos justicia aunque no sucedió ahora. En su momento hizo mucho daño, da bronca e impotencia porque en este tiempo la justicia sigue igual", comenzó expresando Evangelina a Diario La Provincia SJ.

La esposa aún tiene vivo el recuerdo de lo que ocurrió aquella noche. Contó que ella se quedó en el auto con su madre y su hijo de 4 años de edad pero éste último se durmió, por eso decidió alzarlo e ir caminando hasta su casa ya que no quedaba muy lejos.

"Cuando iba caminando me encontré con él que venía en bicicleta a buscarme para llevarme a la casa. Me subí y luego nos levantaron de atrás. A mi él auto me absorbió y me arrastró", recordó con mucho dolor la mujer que hoy tiene 52 años y mantiene vivo el amor.

Daniel sufrió todo el golpe en la cabeza y eso le provocó la muerte. "Parece que en ese momento el tiempo se detiene. Recuerdo que como pude me arrastré hasta donde estaba él y puse su cabeza en mis piernas. Le salía sangre por la boca y los oídos", dijo la esposa antes de quebrarse.

Al conductor lo metieron preso, un día y medio y lo dejaron luego en libertad. No fue juzgado ni condenado y él siguió su vida normal. "No hay justicia, vimos 3 abogados y todos nos dijeron lo mismo que la gente no sale a matar, que fue un accidente, pero él venía borracho, se dio a la fuga y escondió el auto", aseguró destacando que los abogados le dijeron "que no se podía hacer nada" porque "con las leyes que habían no podían meterlo preso".

"Es muy feo porque yo tenía 24 años y hoy tengo 52 años. Fue muy duro seguir adelante con un niño, cómo decirle que su papá falleció. Yo estaba internada con una bolsa de sangre en la cabeza y un pedazo de chapa en la pierna. Estaba muy cortada porque él me arrastró", recordó pidiendo luego "que las leyes cambien y no vuelva a pasar lo que uno pasó con toda la impotencia de que la justicia no hace nada".

"Ahora hay que seguir para que estas leyes cambien para que no pase esto de nuevo, que no quede todo sin justicia. Se que uno no sale a matar, porque un accidente puede pasar pero no está bien dejarlo tirado como a un perro sino al menos asistirlos", finalizó.