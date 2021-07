Día del amigo: en San Juan radiaron sólo 5 autos por intoxicación de los conductores

miércoles, 21 de julio de 2021 10:05

En este Día del Amigo, después de un año de pandemia en donde las celebraciones se vieron medidas y hasta prohibidas, los sanjuaninos salieron a las calles y coparon los locales gastronómicos para festejar, bajo protocolos, con sus amigos.

En este caso, en la provincia se llevaron a cabo múltiples controles tanto en el sector gastronómico como así también en lo que respecta a la seguridad vial, y se conoció que en este 2021, a diferencia de lo registrado años anteriores, disminuyó considerablemente la cantidad de vehículos radiados por intoxicación (estado de ebriedad) de los conductores.

"No hemos tenido hechos trascendentes, hemos trabajando conforme a los parámetros que veníamos manejando y no hubo lo que nos interesa de sobremanera; como los siniestros viales. No hemos tenido siniestros viales importantes, no hemos tenido lesionados ni con consecuencias fatales", comenzó relatando el jefe de la Policía, Luis Martínez, a Radio AM1020.

El comisario reveló que en contexto general, donde se desarrolló la actividad principalmente nocturna, no hubo intervenciones de importancia o grandes intervenciones. "Sí se ha concretado una serie de expedientes contravencionales por infracciones de distinta índole como así mismo infracciones donde se han radiado vehículos. En este tipo de festividades, donde se hacen operativos de alcoholemia, notamos el incremento de vehículos radiados porque el conductor presenta el aparente estado de intoxicación alcohólica y de eso hemos tenido nada más que 5 casos".

En este sentido se mostró conforme con las cifras registradas ya que revelaron una actitud responsable de los sanjuaninos. También trascendió que no se registraron clausuras en locales gastronómicos por incumplimiento de las normas.

"Para nosotros eso es importante dada la cantidad de gente que ha sido significativa, principalmente en los locales gastronómicos de Avenida Libertador de calle Urquiza al oeste, de Ignacio de la Roza, de Circunvalación al oeste. El resultado de los operativos policiales han estado dentro de lo normal sin hechos de trascendencia", finalizó Martínez.