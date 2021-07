Cuál es el motivo recurrente de clausura en locales gastronómicos que alerta a la Policía

martes, 20 de julio de 2021 18:28

Este martes, se intensificará la actividad de los efectivos policiales en San Juan por el día del Amigo y parte de esa labor se concentrará en los locales gastronómicos. Al respecto, desde la fuerza se hizo hincapié en el descuido de un área importante en esos establecimientos y que motiva la clausura.

El subsecretario de Seguridad, Abel Hernández destacó a Diario La Provincia SJ que "mantendremos visitas a los restaurantes y los bares en los que se concentrarán los grupos de amigos y esperamos que haya un comportamiento colaborativo de la gente.

Puntualizó que trabajan 1000 efectivos con personal de los ministerios de Turismo, Producción e inspectores de la Subsecretaría de trabajo. "Junto a ellos, hemos visto que no se está respetando sobre todo la higiene en los baños. Es desagradable ver cómo no están en condiciones, no hay personal para la limpieza y se encuentran con alta demanda por parte de los clientes. Muchas veces, ese descuido es el que dispara la clausura", destacó.

Además, se chequean las habilitaciones para trabajar y las sanitarias, el respeto al aforo permitido, el distanciamiento social y los protocolos de sanitización.

"En San Juan hay una realidad marcada por la curva de contagios por coronavirus y el movimiento fluctuante de los casos. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. No podemos relajarnos y en una fecha como esta, hay que marcar la diferencia con lo que ocurrió cuando se originaron los festejos por Copa América", expresó el funcionario.