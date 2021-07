"Estoy destruida", expresó la hija de los albardoneros fallecidos en el accidente

lunes, 19 de julio de 2021 13:25

"Destruida". Así está la hija de Pablo Correa y Sandra Fuentes, la pareja sanjuanina que murió este lunes en la mañana en Río Negro. Ambos eran oriundos de Albardón y fallecieron en un brutal choque frontal entre dos vehículos en la ruta nacional 151, en la zona conocida como “Entre Lomas”.

Tras conocerse el triste desenlace, la hija recurrió a las redes sociales para expresar el duro momento que vive y transmitir tranquilidad a sus conocidos sobre el estado de salud de sus hermanos.

"Estoy destruída, tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, MI MAMÁ, MI PAPÁ", comienza el posteo de Florencia Correa que hizo este lunes pasado el mediodía en facebook.

Luego escribió: "Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente, QEPD?".

Después transmitió tranquilidad sobre la salud de sus hermanos, que iban en el auto y quedaron internados. "Mis hermanos sufrieron fracturas, necesitan cirugía, pero dentro de todo están estables. Me parece mentira", finalizó.

En diálogo con LM Cipolletti, el jefe de la zona Alto Valle Oeste, Ceferino Purrán, detalló que en el Chevrolet Corsa viajaban 4 personas, y en el Toyota Corolla, 2 ocupantes. En el Corsa iba la pareja sanjuanina con sus 2 hijos, que terminaron internados en el hospital de Catriel

Aparentemente, uno de los vehículos invadió el carril contrario en el intento de sobrepasar un camión en plena subida y se encontró de frente con el otro rodado. No obstante, Purrán advirtió que se trata de una posible hipótesis, en tanto aún se desconocen las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente vial.