"Me arrebataron a mi hijo y quiero justicia": el dolor de la mamá del nene que murió en Rawson

miércoles, 14 de julio de 2021 13:46

La muerte de Alejo Benjamín Silva, el nene de 8 años que murió tras ser atropellado por un auto que se fue hacia una vereda en Rawson tras ser impactado por otro vehículo, sigue conmoviendo a San Juan. En pleno proceso en Sistema Acusatorio, en el que uno de los conductores quedó detenido, su familia pide mayores penas. El siniestro vial ocurrió el domingo en la madrugada en inmediaciones de calles Santa Rosa y Félix Aguilar, y a 48 horas de aquel hecho el sistema acusatorio encaró la audiencia obligatoria.

Conmovida pero con serenidad, María del Carmen Pérez, mamá del pequeño, destacó a Diario La Provincia SJ que "no queremos que les den de 3 a 6 años como dicen. Necesitamos justicia por nuestro hijo; me lo arrebataron. Mi hijo estaba en la vereda y fue víctima de dos personas alcoholizadas al volante".

María relató que "los chicos estaban festejando el partido (el triunfo de Argentina) y Benja quiso volver a mi casa. Estaba parado en la vereda y miró para los dos lados para cruzar. Creemos que se quedó allí parado esperando que pasara el vehículo que lo atropelló. Cuando miramos, el auto se metió a la vereda y me lo mató. Mató a mi niño y creemos que venía a alta velocidad, más allá de que lo chocaron".

"Vi que el hombre que lo chocó a mi hijo hizo fuerza con otros vecinos para retirar su auto. Yo atiné a gritar el nombre de Benjamín y el conductor se dio cuenta que embistió a mi hijo. En tanto, el otro auto atinó a tomar por Félix Aguilar y no pudo. Los vecinos lo detuvieron para que no se fugara, más allá que el auto le respondía", agregó.

La mujer señaló que "los responsables tienen que recibir condena. Me dicen que me quede tranquila pero ya no tengo a mi niño. Era mi hijo menor; el más chiquito. Queremos justicia para mi niño; sólo estaba esperando en la vereda para cruzar y volver a casa."