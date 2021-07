Estafaron a una sanjuanina con una nueva modalidad virtual: una "transferencia por error"

martes, 13 de julio de 2021 09:49

Una sanjuanina fue víctima de una nueva modalidad de robo, en la modalidad estafa virtual. Una vendedora fue engañada con un método que ya no implica hackeos, phishing o ransomware sino que involucró una supuesta compra, a través de una transferencia bancaria.

La sanjuanina, identificada como Betina Balmaceda, contó que una persona le dijo que había hecho la transferencia para comprar un producto que ella vendía pero que por error había enviado una abultada suma con lo cual le pedía que le devolviera el dinero. Creyendo en el supuesto comprador, la mujer cayó.

Este sistema es muy similar a uno que ya había sido denunciado en Córdoba hace pocos días. En el caso de la sanjuanina, el supuesto comprador le dijo que por error no depositó 10 mil pesos por la compra del producto sino que “se confundió” y le mandó 100 mil.

“A los minutos me llaman del ‘Banco’, y me comienzan a dar el paso a paso que debía seguir, nos llegaban en el mismo momento de la llamada desde el Santander código y ellos me iban pidiendo que se los dictara y así logran bloquear mi homebanking al cual no logramos tener más acceso y cuando vamos al cajero nos damos cuenta que nos habían vaciado por completo la cuenta”, detalló la mujer en un extenso posteo que hizo en facebook.

Además de robarle el dinero de la cuenta, también tomaron un préstamo bancario, algo que empezó a regular hace muy poco el Banco Central, e incluso llegaron a hacer una transferencia de 10 mil pesos por Mercado Pago.

“Estoy destruida, no nos robaron sólo dinero, nos han robado el esfuerzo de mucho tiempo a cuesta de laburo y del más duro créanme. Nos sacaron hasta el último peso”, lamentó la víctima.