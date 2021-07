Festejos por la Copa América: Hernández indicó que los operativos se vieron "desbordados"

lunes, 12 de julio de 2021 11:48

El operativo de la policía de San Juan se vio "desbordado" por la cantidad de gente que salió a las calles el pasado sábado en la noche para festejar el triunfo de la Selección Argentina por la Copa América. Así lo confirmó el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Abel Hernández, quien explicó que se registraron 540 aprehensiones por no respetar las medidas sanitarias.

"El operativo se vio desbordado por quienes participaron del festejo", expresó Hernández en AM1020 y luego subrayó que la cantidad de gente que salió a las calles fue sorprendente e iban desde padres con sus hijos hasta abuelas con nietos.

"Se pidió que de última salgan en caravana de vehículos pero las imágenes hablan más que nosotros. No supimos mantener la cordura que la situación epidémica requiere", lamentó el subsecretario sobre los festejos que incluso se extendieron al domingo en la madrugada en todo el territorio provincial, incluido los departamentos alejados, y de forma paralela en todo el país.

"El desborde fue tal que muchísima gente llegó a las plazas departamentales caminando y más que mantener el orden no se pudo hacer más", confirmó el subsecretario destacando que en la memoria de todos quedaron las postales de la la conducta de la gente a quienes "si no les marcan los límites no pueden hacerlo por sí solos".

La otra cara de esto fueron los operativos que se hicieron en toda la provincia en el contexto del fin de semana largo que coincide con las vacaciones de invierno. Sobre esto destacó que se evitó la movida que estaban haciendo varios jóvenes que egresan este año de las secundarias para festejar el "9J", movimiento que se activó primero en las redes sociales.

"Lo que muchos temían que era el 9J, no hubo tales problemas, funcionó la prevención en los lugares", aseguró destacando que se devolvieron contingentes que iban sin sus padres ni mayores responsables a cargo.