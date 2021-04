Denunciaron al abogado De la Fuente y éste se defendió: "he actuado conforme a derecho"

viernes, 23 de abril de 2021 09:26

"He actuado conforme a derecho". Con esas palabras el abogado Gustavo De la Fuente, se defendió de la denuncia que cayó en su contra por parte de la UFI Delitos Especiales tras la audiencia fallida de este jueves en el caso del policía Mura asesinado por su pareja.

En la ocasión, el fiscal Francisco Micheltorena denunció que el abogado defensor de Diego Espejo "irrumpió en la sala a los gritos y le dijo al testigo que no hablara más, que se abstuviera de declarar y se retirara de la audiencia". Según indicó el fiscal, que no estuvo presente y se guía por los dichos de sus pares Francisco Pizarro, Adrián Elizondo y Cesar Recio que sí estaban en el lugar, el abogado desobedeció las órdenes.

"Eso es inapropiado para la audiencia y configura el delito 241 del Código Penal, que es un delito relacionado al atentado contra la autoridad, atentado leve. No es una apreciación subjetiva. Me transmitieron esto los ayudantes fiscales. Esto surge de la situación, el acto de la audiencia no pudo ser concluido y se configuró el delito de estorbo funcional", explicó Micheltorena en Estación Claridad.

Por lo sucedido se habría "impedido cumplir el acto procesal y la audiencia no se pudo concluir porque el testigo se retiró sin firmar el acta de audiencia". Por esto, sobre De la Fuente caería el delito de Atentado Leve (delito que contempla de 15 días a 6 meses de prisión) y el Atentado a la Autoridad (de un mes a un año). Las actuaciones se darán para que el Tribunal decida pero por el momento no será denunciado en el tribunal de disciplina del foro de abogado.

Ante este escenario, Gustavo De la Fuente se defendió y expresó que "jamás he tratado a nadie en forma violenta". "Soy un defensor y todos los testigos que presentaba esta defensa estaban siendo coarsionados, amenazados, intimidados. Ante esto me molesto pero no saqué a nadie de ninguna audiencia", agregó el abogado en Estación Claridad.

Los testigos que presentó para el proceso eran la esposa de Espejo, su padre y una pareja del oficial Mura. De la Fuente explicó que al ser interrogados, los fiscales presionaban a los testigos con sus palabras: "Las veces que a ellos se les decía que 'están declarando bajo testimonio', es correcto. Pero decirle que 'usted tiene un antecedente hace 10 años por estafa'; preguntarle por el color de la moto del hijo y que él diga que es negro, y ante esto le digan 'vio que usted es un mentiroso, está falseando a la verdad y va a pasar 10 años en el penal'; decirle a la mujer 'cómo puede ser que exista una publicación a favor de su esposo, usted apoyándolo sabiendo que es un criminal, asesino'. Eso está fuera de todo".

Los agentes fiscales que habrían protagonizado tal audiencia, según De la Fuente, son Reggio y Pizarro y se desarrolló a puerta cerrada, con lo cual el defensor no pudo estar presente. Con lo cual "es la palabra de ellos contra los testigos".

"Cuando yo llego no escucho la declaración de nadie. Es falso que yo escuché uno de los clientes que estaban rectificando. Sí escucho a un fiscal que decía '¡traigan a flagrancia que vamos a meter preso a uno por falso testimonio!'. A los gritos, desde adentro decía eso", aseguró De la Fuente.

En ese escenario, destacó que ingresó: "les digo 'dejen de coaccionarlos a mi testigo, dejen que se exprese'. Entonces dije acá no va a declarar sino en juicio porque no hay garantías. Mi testigo se levanta, se retira y me retiro con ellos", señaló destacando que él no "patoteó".

De la Fuente ahora espera la confirmación de la denuncia y no va a a actuar por derecho propio. Va a buscar un defensor y él va a seguir representante a su cliente.

Pero sí va a denunciar a los fiscales "que coaccionaron" a sus clientes siempre y cuando dichos clientes quieran hacerlo.

"He actuado conforme a derecho", finalizó.