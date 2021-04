Violación en Albardón: aplicaron prisión preventiva para el joven y pidieron una prueba de ADN

martes, 20 de abril de 2021 15:17

En la mañana del martes 20 de abril se llevó a cabo una Audiencia de Control de Detención y Formalización de la Investigación por el caso de un hombre que está imputado por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal y Privación Ilegítima de la Libertad agravado por el uso de Amenazas, cometido contra una mujer de 59 años, en una causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de CAVIG.

El sujeto, de 21 años, también fue imputado por el delito de Lesiones leves y Privación Ilegítima de la Libertad agravada por el uso de Amenazas, en perjuicio de la madre de la víctima de Abuso Sexual, y el de Amenazas simples, perpetrado contra el hermano; los tres delitos cometidos en Concurso Real en calidad de autor.

El juez Alberto Caballero resolvió tener por formalizada la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de 8 meses. Además ordenó la prisión preventiva del joven debiendo dar cumplimiento a los protocolos vigentes para que sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 6 meses.

Estuvo presente la fiscal Coordinadora de la UFI CAVIG, la Dra. Claudia Salica, y la ayudante fiscal Dra. María Beatriz Vaca; en representación del Ministerio Público Fiscal. La defensa particular del imputado fue ejercida por la Dra. Filomena Noriega. Fiscalía había solicitado que se disponga la Prisión Preventiva para el acusado por un período de 6 meses y que se establezca el plazo de un 1 año para llevar adelante la Investigación Penal Preparatoria. Además, por ser una audiencia de naturaleza multipropósito, la fiscal Claudia Salica pidió que el imputado accediera a brindar una muestra de material biológico para la realización de una prueba de ADN o, en caso de negarse, que el juez así lo ordenase.

Por su parte, la defensa particular peticionó que no se dicte la detención preventiva aclarando que, si el juez decidiera imponer esa medida cautelar, consideraba que debía ser por un lapso no mayor a 3 meses. También, solicitó el término de 6 meses para la Investigación Penal Preparatoria y anticipó que su cliente no se opondrá a la extracción de material biológico.