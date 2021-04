Prisión domiciliaria para una mujer por el presunto delito de “Promoción y Facilitación a la Prostitución”

martes, 13 de abril de 2021 13:34

El juez Dr. Juan Gabriel Meglioli resolvió en la tarde del lunes 12 de abril convertir la prisión preventiva de una mujer en prisión domiciliaria por el presunto delito de “Promoción y Facilitación a la Prostitución”. Asimismo indicó que “la mujer deberá ser vigilada mediante un dispositivo de monitoreo electrónico” y que “rigen los mismos plazos que fueron establecidos al momento de la Formalización en cuanto a la prisión preventiva”. Además, estableció “la prohibición de

acercamiento de la imputada hacia la denunciante y sus hijas”.

En la audiencia de Revisión de Medida Cautelar, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Dr. Duilio Ejarque y el ayudante de fiscal Dr. Benjamín Spatcher de UFI CAVIG. En tanto la defensa particular de la mujer estuvo a cargo de los Dres. Fernando Chavez y Omar Quiroga.

La defensa particular solicitó que “la medida continúe como tal únicamente con el beneficio del arresto domiciliario” y “pide esta parte que las denunciantes no se acerquen a la imputada por que está en concubinato con el hijo de ella”. El Ministerio Público Fiscal no se opuso al pedido “siempre amparado por previsiones para resguardar la posible fuga”.

Fuente: Poder Judicial