Choque en Rivadavia: reclamaron por la liberación de una chofer de remiss que tiene problemas de salud

lunes, 12 de abril de 2021 20:58

Este sábado en la mañana, un grave accidente en Rivadavia dejó a una mujer y una niña en urgencias, tras un choque con un remis. El hecho ocurrió en la intersección de calles 1 de Mayo y Pasteur.

Debido a que desde ese día, la conductora del remiss está detenida hubo un corte de calles frente a Tribunales esta tarde. De acuerdo a lo que expresó Virginia Muñoz, desde Conductoras Profesionales Unidas, hay una demora innecesaria y debería estar en libertad. "Ella es celíaca y es muy sensible a la contaminación de los alimentos. Está en riesgo su salud. Además, sabemos que tanto la conductora de la moto como su hija están evolucionando, tras ser operadas".

Remarcó que a los familiares de la chofer, que iba en busca de un pasaje cuando impactó contra la moto, les expresaron que hay demoras con el expediente por cuestiones de falta de personal. "No puede ser; ella no mató a nadie. Necesita recuperar la libertad cuanto antes. La trasladaron desde Comisaría 25º a la 28º y las condiciones no mejoraron para ella. Esta tarde, nos recibió el comisario Carlos Ponce, quien se comprometió a conseguir el expediente este martes a primera hora".

De no mediar solución, retomarán el reclamo.

El choque

Según relató el taxista, Armando Garcés a Diario La Provincia SJ, el siniestro ocurrió en jurisdicción de Comisaría 25, desde donde se trasladó a la mujer y a la niña hacia el Hospital Rawson, tras el siniestro vial. Ambas viajaban en moto cuando chocaron con un remis.

Un testigo señaló que quien se llevó el peor golpe fue la niña ya que habría salido despedida de la moto y habría impactado contra un alambrado.

En base a las imágenes aportadas por el testigo, tanto la moto como el auto quedaron con importantes daños, mientras que las víctimas fueron asistidas y trasladadas en ambulancia hacia el nosocomio. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la mujer y la niña.