Condena por siniestro vial en sistema acusatorio: familiares de víctimas analizaron pros y contras

martes, 9 de marzo de 2021 21:16

Este martes, en el Sistema Acusatorio Penal Adversarial se desarrolló la primera Audiencia de Formalización de la Investigación en la que se juzgó a un imputado por el delito de "Homicidio por Conducción Imprudente de Automotor", en la que se produjo la muerte de una persona.

El sargento Darío Romero que conducía la camioneta que atropelló y mató al albañil que en la mañana del 1 de marzo circulaba en moto bajo la intensa lluvia. El siniestro vial ocurrió en medio de una torrencial lluvia sobre calle Calivar entre República del Líbano e Ignacio de la Roza, en Rivadavia.

A 8 días de aquella tragedia, la justicia ya se expidió y condenó a quien es el autor del siniestro vial. El efectivo de la policía iba a bordo de una camioneta de la Brigada Sur que no estaba ploteada ni identificada como perteneciente a las fuerzas policiales.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Dr. Iván Grassi y Dr. Mariano Carrera, acordó con los defensores particulares Filomena Noriega e Iván Cokljat una de las medidas alternativas de solución del conflicto penal, el juicio abreviado, con una pena para el imputado de 2 años de prisión condicional, con reglas de conducta a cumplir, y 5 años de inhabilitación especial para conducir.

A propósito de ello, Diario La Provincia SJ consultó a Guillermo Chirino, referente y fundador de "Familias del Dolor y la Esperanza" que nuclea numerosos casos de siniestros viales fatales con mayoría sin juicio aún y algunas causas prescriptas, acerca de las expectativas de aplicar este sistema a los casos sobre los que trabajan intensamente.

"Las características de este caso juzgado me recuerdan al de mi hijo Lautaro (que falleció en el choque del auto familiar con un patrullero comunal en Rawson. La causa caducó sin condena). Si lo condenaban al conductor por homicidio culposo, lo iban a inhabilitar cinco años para manejar además de 2 años de prisión en suspenso, por lo tanto, excarcelable. La sentencia de hoy en el sistema acusatorio podríamos decir que algo está cambiando", marcó.

Lo que resaltó Guillermo es que "la mayor vergüenza que tenemos es que casos en los que personas mueren en siniestros viales directamente prescriban (caso Gauchito Panchito y Melanie Argüello). El tiempo en el que la jueza Chicón ha tomado el caso y que en 8 días dictara sentencia marca una diferencia abismal, entonces, con respecto a lo que viene sucediendo. Es decir que por las mismas causas y por las mismas condenas, hay demoras de hasta 5 años. Si se pasa de ese tiempo, prescriben y eso habla de la ineficiencia de la justicia y de lo mal que ha procedido".

"Desde nuestro lugar, vamos a reconocer este cambio para bien en lo que se refiere a los plazos que se han acortado notablemente. Pero la observación que tenemos que hacer tiene que ver con las condenas y los fallos. No se condicen con el suceso trágico y con la pérdida de vidas. Vamos a plantearlo desde la Asociación para que se pueda rever y modificar ya que así como es ejemplar el tratamiento en el tiempo en el sistema acusatorio, que también sea ejemplar en las condenas penales", remarcó.

Vale destacar que en lo civil, "Familias del dolor y la Esperanza" seguirá trabajando ya que los fallos judiciales, por lo general, no son favorables para ellos. "En el caso de las aseguradoras, hacen sus números redondos nada más. Deben pagar lo que ellos mismos prometen y lo que corresponde. Las causas siguen sin resolverse por años y dependen además del fallo de un juez, de los procesos de apelaciones y conciliaciones que no llegan a nada. No queremos que esto siga pasando".