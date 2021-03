25 de Mayo: un niño metió la mano a una máquina de moler carne y fue internado

sábado, 6 de marzo de 2021 21:10

Este sábado, lo que pareció ser una tarea tradicional en una casa de 25 de Mayo, terminó en conmoción y un menor de 7 años gravemente herido. Según informó Policía de San Juan, en una vivienda de aquel departamento un niño estaba en compañía de un adulto que hacía salsa con una máquina de picar carne y en un descuido, el pequeño metió la mano y quedo gravemente herido.

En base a las declaraciones, todo habría ocurrido en un descuido de los padres del niño. Sin embargo no todo quedó ahí ya que el pequeño no pudo volver a sacar la mano de la máquina y fue trasladado en movilidad particular al Centro de Salud de Sata Rosa, donde los esfuerzos por zafarlo de la máquina también fueron nulos.

Por la gravedad de las heridas, llevaron al menor a urgencias del Hospital Rawson donde se lo diagnosticó con traumatismo grave de su mano derecha. En el hecho interviene personal policial de Comisaría 32.