Declaró el policía que atropelló al ex suboficial y lo mató en Capital

viernes, 5 de marzo de 2021 21:35

El pasado 10 de febrero, un ex funcionario de las fuerzas de seguridad, identificado como Domingo Villafañe de 79 años, que viajaba por Lateral de Circunvalación y España, en Capital, protagonizó un siniestro vial con un automovilista y por la gravedad de las heridas perdió la vida una semana después.

El conductor del auto marca Volkswagen Voyage, un policía activo de las fuerzas identificado como Alex Simón Aciar de 28 años, fue llamado a declarar por lo ocurrido y ahora enfrenta una nueva causa de tipo administrativa.

"A Aciar se lo excarceló y la causa continúa, en este caso se le abrió una causa administrativa que va paralelamente con la causa penal. Van a ver si se lo suspende o no, si hubo responsabilidad", señaló la abogada que se constituyó en defensora del policía, Filomena Noriega, a Diario La Provincia SJ.

En este caso, la letrada aclaró que después de que su defendido prestó declaración indagatoria, los próximos pasos serán constituirse en la parte administrativa y acompañar la causa penal con el fin de acreditar lo dicho por el funcionario.

"Realmente lo que hubo fue un eximente de responsabilidad en el señor Aciar, significa que acá la culpa ha sido de la víctima, el haberse cruzado de carril de forma intempestiva al carril izquierdo. Primero, no puede circular ahí, segundo, no hizo ningún tipo de maniobra y tercero, el señor Aciar no pudo evitar esto. Hubo culpa por parte de la víctima, lo que exime de responsabilidad a mi cliente", aseguró Noriega.

En este caso, aclaró que "Aciar declaró que iba a dejar unos legajos en una escuela, después iba a entrar a Comisaría 28. Doblo, iba despacio, y cuando vio que se le cruzó el hombre, trató de realizar una maniobra de esquive, lo tocó y cayó". Según la abogada, el policía que en ese momento estaba fuera de funciones, "se acordó que no tenía en la gaveta los papeles del seguro, porque la semana anterior le prestó el auto al tío para que vaya a Jáchal; y esperó a que llegara la ambulancia, buscó los papeles y se puso a disposición nuevamente de la policía diciendo que era un colega de él y que tuvo el accidente".

El hombre de 79 años de edad sufrió politraumatismos graves y producto de eso permaneció en Terapia Intensiva desde el momento del siniestro vial, hasta su deceso.