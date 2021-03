Crimen de Rubén Quiroga en Iglesia: pidieron la nulidad del procesamiento para su ex pareja

sábado, 27 de marzo de 2021 07:55

Esta semana y tras conocerse el procesamiento a los dos detenidos por el crimen del iglesiano Rubén Quiroga, ambas defensas presentaron sus recursos y ahora la Cámara deberá analizar lo dispuesto por el Juez Javier Alonso, del Juzgado Letrado de Jáchal.

Se trata de Glenda Nabila Aciar, de 23 años, y el padre de su hija, Luis Alfredo Montaño de 31 años, por homicidio agravado. Fue sobre la joven, que su abogado defensor presentó la nulidad del procesamiento y ahora se aguardan días claves para conocer si sigue en pie o la decisión se podría ver modificado.

“He presentado la nulidad de procesamiento ya que yo anteriormente había recusado al Juez y de igual forma realiza el procesamiento”, aseguró el abogado defensor de la joven, Leonardo Miranda, a Diario La Provincia SJ.

En este marco aclaró que hubo un informe psicológico de ambos detenidos, en el que surgió que Glenda Aciar “es una persona más dependiente, recatada, que constantemente sentía culpa, propia con todas las características que tiene cualquier persona víctima de género. Además, el respeto y la preminencia que ejercía la personalidad de Montaño en relación a ello, eso lo dice el informe. Con respecto a Montaño, su psico-diagnóstico decía que es una persona potencialmente peligrosa, manipuladora, con cierto sentido de baja autoestima y venganza en relación a las personas con las que él se sentía amenazado, con atisbos de explosiones de ira”.

Ambos detenidos fueron procesados en carácter de coautores materiales y se trabó un embargo sobre los bienes propios de los imputados, hasta cubrir la suma de $500.000. “Mi defendida siempre se mostró pro investigación y fue la que más lucho echó sobre la investigación. Desde el momento en el que allanaron y la detuvieron y en lo sucesivo, podría haber utilizado ciertos artilugios y cuestiones en relación a las declaraciones que ella advirtió a los agentes de policía cuando la detuvieron, porque con el sistema viejo eso es nulo. Sin embargo, por la desesperación de echarle luz a la cuestión y por demostrar lo que había ocurrido, Glenda siempre prestó colaboración desde un inicio, ella fue la que dijo dónde estaban las cosas, dónde habían echado los restos de cadáver, cómo fue, dónde habían tirado los hierros, todo. Acá, el mapa circunstancial siempre fue Glenda”, sostuvo Miranda.

Por otra parte, la abogada Filomena Noriega, defensora de Luis Montaño, no planteó la nulidad pero sí apeló la decisión del Juez. “La apelación dice que los mensajes no han discriminado como que él había cometido el ilícito pero sí como que trataba de cubrirla a la mujer. También dice que se acreditó, en los cinco o seis cuerpos que van, que Luis Montaño nunca ejerció violencia sobre Glenda, nada. Después la pericia psicológica de él arroja bien (…) de que no hubo motivo que lo lleve a eso, y que no corre peligro ni él ni algún tercero”, dijo a este medio.

“Apelé también porque se pidió una nómina de doce testigos de los cuales no se llamó a ninguno por orden del doctor Alonso, para acreditar esto de la violencia y para acreditar lo que había hecho esa noche Luis Montaño que había estado con la familia; apelé eso porque vulnera el derecho de defensa. También porque se pidió una inspección ocular y tampoco nos dieron visto. En cinco días se va (la causa) para sostener el recurso en Cámara”, aseguró Noriega sobre el periodo temporal que se aguarda ahora

La menor, hija de Glenda Aciar y Luis Montaño, también fue tenida en cuenta en el proceso ya que actualmente se encuentra con sus abuelos maternos y un pedido de la defensa de Aciar había sido el de prisión domicilia ya que "está sufriendo por la ausencia de su mamá”. Desde el lado de Montaño, Noriega había pedido que la nena esté con sus abuelos paternos.

Quiroga, desapareció a fines de mayo de 2020 y desde entonces las fuerzas de seguridad comenzaron una intensa búsqueda para dar con el paradero del hombre. Fue hasta el 19 de junio, cuando la noticia de la muerte de Quiroga habría llegado por la confesión de su ex pareja, que señaló como presunto autor del hecho a Montaño, información que los llevó a quedar detenidos. En instancia de indagatoria, ambos se culparon mutuamente por la autoría del homicidio.