Siniestros viales: en San Juan destacan ayuda económica pero la mirada está en la justicia civil

Desde esta semana, gracias al convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se decidió otorgar asistencia económica a las víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales que atraviesan situaciones críticas o de alta vulnerabilidad socioeconómica. San Juan adhirió a este acuerdo por lo que esa ayuda llegará a quienes estén contemplados.

"Este acuerdo de trabajo conjunto ampliará derechos y brindará recursos económicos concretos a aquellas familias que queden sin ingresos por motivos derivados de un siniestro vial. La ayuda –que se evaluará caso por caso- no está destinada a gastos médicos o de rehabilitación, ya que esa asistencia se presta directamente a través del Ministerio de Salud", destacó el informe oficial.

En San Juan, los integrantes de la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza" valoraron como positivo el avance. "Creemos que todo aquello que sume para las familias, sea poco o mucho, es bueno en un momento crítico. Ahora, sabemos que la responsabilidad directa siguen siendo las aseguradoras. Son las empresas que deben responder económicamente. Sin embargo, dilatan los tiempos. En mi caso, por la muerte de mi hijo Lautaro llevó 6 años de litigiosidad con una empresa. Lo mismo que me pasó a mí, pasa a la mayoría de las familias de la asociación", expresó Guillermo Chirino, referente de la entidad, a Diario La Provincia SJ.

A su vez, resaltó que en casos que recaen en la Justicia Penal se han logrado dos sentencias en el sistema acusatorio en sólo 8 días. "Sin embargo, las penas siguen siendo bajas y los responsables no van presos. Es algo que juega en contra de la víctima. Por otra parte, la velocidad que se alcanzó en lo Penal no se refleja en lo civil que resuelve los casos con las aseguradoras. Si fuera rápida, ni siquiera haría falta que el Estado otorgue la ayuda económica recientemente anunciada".

Para Chirino y en referencia a la ayuda económica a víctimas, expresó que es probable que aplique "en casos en los que no hay una aseguradora; es decir, quienes chocaron no tenían seguro. Allí sería necesaria la asistencia inmediata por subsidio. Consideramos que está muy buena la idea, ayuda y sirve. Hay que tomar en cuenta que no aplica para todos los casos sino para aquellos en los que las víctimas son "cabeza económica" de familia, como el caso de Nahuel Chávez (atropellado en Pocito)".

A su vez, si existe ART, "es probable que no corresponda el subsidio ya que hay una empresa que responde económicamente. Debemos esperar la reglamentación del acuerdo".

Más allá de esto, insistió en que "si muere un integrante de familia que era el pilar económico no debemos quitar la mirada de las aseguradoras que tienen que responder por su responsabilidad civil".