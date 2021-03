Crimen del policía: la defensa del detenido asegura que no está en condiciones para una audiencia

martes, 23 de marzo de 2021 13:00

Este martes se conoció el resultado del informe psiquiátrico realizado sobre Diego Espejo, el joven de 28 años detenido por la muerte del efectivo de la policía de San Juan, Oscar Armando Mura. El mismo indicó que está lúcido y comprende la criminalidad de sus actos, en consecuencia estaría en condiciones de someterse a la audiencia ante el juez Matías Parrón.

Luego de conocerse públicamente esto, el abogado defensor del detenido, Gustavo de la Fuente, llegó a Tribunales para conocer de los detalles del informe y adelantó que su defendido no estaría en condiciones de declarar.

"El domingo se suspendió a través de un pedido de la defensa y el doctor Parrón nos dió lugar ya que no se encontraba en actitud necesaria para entender lo que ocurría", comenzó contando el abogado en radio AM1020.

Luego cuestionó si está apto o no para declarar ya que se enteró que el detenido ha sido medicado. "¿Está apto pero ha sido medicado?. Consultamos con psicólogos y de esta forma tendremos una persona que será un vegetal", expresó.

Además señaló que pedirá que se encuadre en "todos los derechos que le corresponde" porque hoy si está medicado no está en condiciones de hablar.

"Vamos a pedir que hasta que no esté en condiciones no se avance", señaló y subrayó que Espejo "sabe que está muerto pero como que no reacciona" a tal punto que "quiere ir a hablar con él" pero no comprende que murió.