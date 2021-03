A 6 meses de la muerte de la nena atacada por el pitbull: "todos los días me pregunto, por qué a mi hija"

miércoles, 17 de marzo de 2021 19:11

El pasado 14 de septiembre quedó marcado en la vida de la familia Agüero. Rebeca Lara Agüero (9) fue atacada por un perro pitbull en el barrio Malimán, donde vivía, y murió. Su mamá, Barbarita, aseguró que todos los días se pregunta por qué ocurrió esta tragedia y pide que se haga justicia.

A 6 meses de aquel hecho que conmovió a San Juan, la mamá aseguró que está esperando la resolución de la justicia y confesó que nunca pensó que hubiera "perros peligrosos" que pudieran causar una muerte.

"La justicia es lerda. Estoy esperando que se haga justicia. Se que se haga lo que se haga, pase el tiempo que pase, nada me va a devolver a mi hija, a lo mejor la justicia sea un alivio", expresó la mujer en AM1020.

Barbarita contó que cuando le mostraron la ley denominada Lara, que apunta a que se lleve un control estricto con la posesión de perros de razas consideradas peligrosas, le resultó importante que "se haga un registro, que la gente sepa qué perro cría".

"Para mi todos los perros eran iguales. Veía cuando este chico Silva pasaba con el perro, para mi era un perro común, no peligroso, veía que lo llevaba con una cadena, no pensé que era peligroso", explicó subrayando "que la persona no sabe los perros que cría, o lo peligroso que pueden llegar a ser. Desde lo que pasó con mi hija supe que debe tener una correa, un bozal, que se aconseja estar dentro de la casa, son cosas que no sabía".

Por otro lado, confesó que siente "miedo" al ver perros de raza pitbull por lo que puede pasar si se sueltan: "miedo por los demás chicos. Siento mucho miedo".

Finalmente confesó que "todos los días" se pregunta y subraya una y otra vez: "a quién no mordió un perro y a mi hija me la mató. A quién no mordió un perro, a los niños inclusive, pero a mi hija me la mató".