Muerte de Celeste Luna: la querella hizo un pedido puntual de celeridad para la causa

jueves, 11 de marzo de 2021 07:20

En medio de lo que es el análisis de la Cámara por la apelación del auto de procesamiento a Matías Mallea, el policía ex pareja de Celeste Luna, la joven de 22 años que habría sido asesinada por el uniformado el 15 de diciembre de 2019; la querella hizo un pedido puntual sobre un aspecto que la familia Luna trató en reunión con Adriana García Nieto en febrero pasado.

Se trata de un pedido de celeridad de la causa en busca de lo que es la elevación a juicio y que podría alcanzarse en lo que queda de marzo de este año.

"Lo procesaron a Mallea y ya casi empezando la Feria Judicial, nos notifican que habían concedido el recurso y que iban a elevar las actuaciones a la Cámara. Empezó la Feria, elevan las actuaciones y la Sala Primera de la Cámara me notifica vía electrónica que había recibido la apelación por parte de la defensa del imputado y que nos estarían cursando las notificaciones. En enero no pasó nada y después la familia de Celeste, se reunió con Andriana García Nieto y de esa reunión surgió el compromiso de darle celeridad a la causa", comenzó explicando una de las abogadas querellantes, Sandra Leveque, a Diario La Provincia SJ.

El padre de Celeste, Vicente Luna, sostuvo hace días atrás que "hemos golpeado todas las puertas y sentimos que García Nieto nos escuchó y puso en nuestro lugar. Sólo queremos justicia. Si no moría ella, iba a ser un compañero de trabajo porque él tenía reacciones violentas". El hecho se dio en medio de lo que habría sido una discusión entre la pareja, donde estuvo implicada el arma reglamentaria desde donde habría provenido el disparo que terminó con la vida de Celeste.

"El lunes pasado me notificaron para que formule, en representación de la parte querellante, la adhesión o no el recurso del imputado. Obviamente no vamos a adherir entonces presentamos un escrito especificando que no adhiero y solicito que se confirme el auto de procesamiento. Entonces, mi escrito va encaminado a eso, a pedirle a la Cámara que directamente rechace el recurso que presentó la otra parte y se confirme el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción", sostuvo Leveque.

En este caso, agregó que "la defensa de Mallea enviará al Juzgado los fundamentos de su apelación y la Cámara resolverá. Nosotros, lo que estamos tratando es que se le imprima la mayor celeridad posible, que se le de una respuesta a la familia de Celeste quien está esperando justicia, en eso estamos embarcadas con la doctora Barazza, para ver si se puede lograr la confirmación y bajen las actuaciones para que el Fiscal pida la elevación a juicio".

El 15 de julio, Mallea fue procesado por Homicidio Agravado por el Vinculo y por Violencia de Género e inmediatamente su defensa representada por el abogado Fernando Bonomo, señaló que el juez sólo se basó en la pericia hecha sobre la cantidad de pólvora en las manos que tenían Mallea y Luna, siendo esta mayor en las manos del acusado.

“Los fundamentos en los que se basa la apelación es que no existen elementos probatorios contundentes, es una apreciación muy parcializada del Juez que utilizó una sola prueba que es una pericia para determinar la calificación. Es una calificación errónea y excesiva ya que si bien en esta etapa del proceso es necesario tener un indicio para mantener la imputación, lo que pasa es que considero que es una prueba pericial que no es determinante”, explicó en su momento el letrado a Diario La Provincia SJ.