Abuela iba en su bicicleta y un motochorro le arrebató la cartera con el sueldo

miércoles, 17 de febrero de 2021 23:18

Una mujer fue víctima de la inseguridad en la noche de este miércoles pero gracias al compromiso y el accionar de todos los de la zona, el delincuente pudo ser detenido. El hecho ocurrió en lateral de Circunvalación y Scalabrini Ortiz, en Capital.

Una mujer de 65 años de edad circulaba en su bicicleta cuando un hombre en moto la sorprendió por atrás y le arrebató la cartera con el suelo. Producto de esto logró mantener el equilibrio y pedir ayuda a los gritos a todos los que circulaban por el lugar.

"Venía en mi bicicleta, porque me gusta mucho y cuando iba por Scalabrini Ortiz siento que de atrás me agarra un chico en una moto y me saca la cartera. Ví que siguió con la cartera al costado y empecé a los gritos para pedir ayuda porque ahí tenía los lentes, el celular con fotitos de mis nietos y mi sueldo", relató Gladys a Armando Garcés, el tachero periodista.

Luego relató que una chica circulaba en una camioneta y al ver lo que le había ocurrido, lo persiguió y le atravesó el vehículo para que no avanzara. El ladrón siguió su huida en la moto por la vereda pero la cartera se enredó en la rueda y tuvo que abandonar el rodado para correr.

"Cuando corrió, se topó conmigo y lo agarré. Lo tuve bien agarrado", contó la abuela quien recibió luego la ayuda de los vecinos hasta que llegó el Comando Urbano y lo detuvo. Luego fue trasladado a Comisaría 4 donde quedó alojado a disposición del fuero de Flagrancia.