Iban en moto, los chocaron, volaron 10 metros y estuvieron graves: "estamos vivos de milagro"

jueves, 30 de diciembre de 2021 15:45

Oscar Guebara y su esposa Mari del Carmen tienen 6 hijos y 10 nietos. Oscar trabaja pintando casas y hoy puede contar lo que vivió en un brutal siniestro vial que casi le costó la vida. Como todos los domingos, ambos habían ido a visitar a su hermana. Cuando iban de regreso hacia su domicilio, un auto los impactó de lleno ocasionándoles graves daños.

“Era un día domingo, regresábamos de la casa de mi hermana, íbamos con mi mujer en la moto, cuando llegamos a calle Independencia, entre Ruta N°40 y Mendoza, faltando tres cuadras para llegar a nuestra casa, un auto, a toda velocidad nos atropelló violentamente. Según testigos, no frenó ni bajo la velocidad” describió Oscar a Diario La Provincia SJ.

Oscar explicó que por la fuerza del impacto el salió despedido a diez metro de donde sucedió el accidente y su esposa un poco más cerca del lugar. La moto quedó enganchada debajo del auto, este la arrastró aproximadamente media cuadra. “Yo fui a parar a la entrada de una casa, gracias a Dios no quedamos enganchados en la moto, porque si no, no estaríamos vivos para contarlo”, detalló Oscar.

La persona que manejaba el auto, nunca apareció hasta el día de hoy. “La falta de humanidad que hay en la gente es de terror” agregó Oscar. Además las consecuencias que les dejó este accidente fueron muchas, tal es así, que aún después de casi tres años de aquel suceso, siguen recuperándose físicamente y también superando aquel terrible estado de shock que les ocasionó aquel episodio.

“Me fracturé la tibia, peroné y los dedos del pie. Me rompí el hombro, casi pierdo un ojo, todas esas cosas coseché aquella noche. Mi señora tuvo fractura expuesta de codo y fractura en el tobillo. Sufrió infecciones, porque no pudieron operarla, no pudieron solucionarle el tema del codo, hoy prácticamente esta sin codo. A mí me pusieron clavos en las piernas y prótesis en lo que es la parte del ojo, la cara se me torció un poco. El hombro no me quedó muy bien y apenas logro levantar el brazo”, describió Oscar.

Y agregó: “gracias a los médicos y a Dios estamos vivos. Le atribuyo este milagro a la eucaristía porque a pesar de todo tuve una recuperación muy rápida. Aunque me costó mucho el proceso de la recuperación”.

Oscar explicó que en el proceso de la recuperación no pudieron trabajar y que vivieron momentos angustiantes en los que no podían tener un ingreso económico en su hogar. A pesar, de esto nunca bajaron los brazos y reconfortados en la fe siguieron luchando para lograr recuperarse de manera completa.

“Muchas cosas negativas sucedieron, nos quedamos sin obra social, no podíamos trabajar, la gente que nos atropelló se escapó sin dejar rastros, nunca obtuvimos respuesta. Ellos se escaparon y nosotros tuvimos que cargar con esta cruz. No quedamos bien, pero la vida sigue, hoy no siento resentimiento, confió en que Dios es un padre justo, amoroso y no es vengativo. Desde ese mismo amor sabrá qué hacer con esa gente”, remarcó Oscar.

Lo primero que hizo Oscar cuando salió del hospital fue ir a misa para agradecer que estaba vivo. En silla de ruedas agradeció el poder seguir con vida, a pesar de las consecuencias que le dejó aquel accidente. Estaba agradecido, con todos los grupos de la parroquia que los acompañaron económicamente y espiritualmente. También recibieron ayuda desde el anonimato.

Las secuelas quedaron, según Oscar ya nada volvió a ser igual. “La justicia lamentablemente en estas situaciones no existe, lo importante es estar bien psicológicamente. Es un shock realmente, como todo cambia de un día para el otro, uno ya no queda igual”.

“Hoy prácticamente hago todo normal, subo las escaleras, agarro los instrumentos para traer de alguna traer el pan a la casa. Fue una prueba muy difícil, pero al mismo tiempo Dios me mostró lo que significa tenerlo cerca. Aquel 13 de febrero del 2019 nuestra vida cambió para siempre, volvimos a vivir en una palabra”, finalizó Oscar.