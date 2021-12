Fue atropellado y murió: a un año del siniestro la familia pidió justicia

jueves, 23 de diciembre de 2021 09:17

El 22 de diciembre quedará marcado en el corazón de la familia de Pablo Bonilla. El hombre murió tras ser embestido en calle Perón y Mendoza, en Rawson. Por aquel entonces estuvo 2 días en Terapia Intensiva y murió el 24 de diciembre. Por el hecho una agente de la policía quedó demorada unas horas por conducir el auto que lo embistió pero a un año, la causa aún no tiene resolución.

Su familia, este miércoles, colocó un "ángel" en el lugar donde fue el hecho de la mano de la mano del grupo Familia del Dolor y la Esperanza. "La causa quedó en el sistema acusatorio viejo, todavía no hay justicia. Esta chica efectivo de la policía lo atropelló y nunca estuvo detenida", comenzó lamentando la esposa de Pablo, Carina Olmos, a Diario La Provincia SJ.

Pablo Fabio Bonilla (50) había llevado a la hija a la parada de colectivo porque había empezado a trabajar en una heladería de Pocito y cuando se disponía a irse, fue embestido por el auto manejado por la mujer policía. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16.30 horas y desde ese día su familia reclama justicia.

"Para mi y mis hijos fue muy difícil porque ellos no tuvieron más a su papá, yo a mi compañero. Nos cuesta adaptarnos mucho. Mi hija de 8 años escucha los audios en el celular de su papá y es muy triste. Mientras tanto, la que lo atropelló nunca estuvo detenida", lamentó.

Según explicó Olmos, durante este 2021 la causa no avanzó en nada: "Por la pandemia gran parte del año no tuvo investigación. Todo se encajonó porque se cambió de juzgado con el Sistema Acusatorio y recién esta semana se pudo hacer la demanda. Todo está retrasado. Espero para el año que viene tener una respuesta. El expediente estuvo casi 6 meses embalado en una caja. Ahora presentamos una nota para que se desarchive y siga su curso".

Por un camino paralelo al dolor, este miércoles se vivió un hecho muy emotivo en el lugar de la tragedia. Allí la agrupación Familia del Dolor y la Esperanza colocó un cartel con forma de una cinta de luto con alas, que simboliza un ángel en el camino, en memoria de Pablo Bonilla.

"Para mi fue un alivio esto, un grito de justicia visible. Cada vez que ella pase por esa esquina se encontrará con ese ángel. Tal vez justicia de la ley no se tenga porque quedan impune, tal vez no son juzgados como corresponde, no van presos por haber matado una persona, pero causaron un daño moral y nadie se fija en eso. Para la justicia es algo material pero no se dan cuenta del dolor que produce esa pérdida para la familia tanto emocional como económico", apuntó.