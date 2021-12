Abusó de su sobrino y fue condenado a 8 años de prisión pero no los pasará en el penal

miércoles, 22 de diciembre de 2021 13:45

Este 22 de diciembre en la mañana, un sanjuanino mayor de edad fue condenado a prisión después de haber abusado sexualmente de su pequeño sobrino de tan sólo 6 años. Sin embargo, no cumplirá la pena en el penal.

Fuentes judiciales informaron que el pasado 9 de junio, la madre del pequeño se presentó en la UFI ANIVI para realizar la denuncia, en representación de su hijo. Allí detalló que todo ocurrió en diciembre de 2020, cuando su hermano fue a la casa de la denunciante para cortarle el pelo al menor.

Luego de que finalizó, el niño se fue a bañar y en ese momento el hombre ingresó al baño, “le pego en la frente y le apretó en el estomago arriba del ombligo", y lo abusó sexualmente. Tras los escalofriantes detalles del hecho, este miércoles el acusado fue sometido a una audiencia en la que se celebró un juicio abreviado y fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, en atención al estado de salud del imputado y conforme el informe del Servicio Penitenciario Provincial, que no cuenta con las condiciones para su atención; y en razón a lo dispuesto en el art. 32 inc. C Ley 24.660, se dispuso excepcionalmnte el cumplimiento de la condena en Detención Domiciliaria, con informes trimestrales.