Crimen de la mujer en Villa Paolini: el estudio genético dio negativo para 3 detenidos y esperan un resultado clave

viernes, 17 de diciembre de 2021 21:38

El pasado 21 de agosto, un brutal crimen estremeció a San Juan, cuando una mujer de 82 años fue hallada asesinada de manera atroz en su casa de Villa Paolini, en Pocito. Se trata de María Pérez, quien murió luego de un violento ataque de personas que además robaron varios objetos de su domicilio.

Desde ese momento, cuatro personas fueron detenidas en el marco de la investigación, siendo de apellidos Di Carlo, Fernández, Cano y Ortiz. El primero de ellos es quien se encuentra más complicado en la causa, debido a que el estudio genético de ADN le dio positivo, sin embargo, los últimos resultados del mismo estudio arrojaron lo contrario para los tres restantes.

"Para Fernández, Cano y Ortíz, el ADN dio negativo y ahora estamos esperando las pruebas de telefonía celular o geolocalización para ver si estaban en el lugar del hecho, al momento del hecho. La prueba de geolocalización de Di Carlo le da positivo por el GPS del celular, aparte de tener ADN positivo del cuerpo de la mujer", reveló el fiscal a cargo de la causa, Iván Grassi, a Diario La Provincia SJ.

La investigación todavía continúa y en este marco se aguarda este nuevo análisis que se vuelve clave en la causa para determinar la participación de los demás detenidos. "Generalmente una persona no está detenida por una sola prueba", explicó el fiscal argumentando que el que no haya quedado ADN en el cuerpo de la víctima no implica que no haya participado en el hecho.

"Los beneficia porque no tienen ADN del cuerpo de ella, pero la prueba que va a ser determinante o para cerrar si tienen o no participación, es la de la geolocalización", insistió Grassi. Si el análisis sobre la geolocalización determina que los otros detenidos no estuvieron al momento del hecho en el mismo lugar que Di Carlo, podrían ser desvinculados de la causa.

Otra de las pruebas que señala a Di Carlo como el presunto autor del homicidio son las fotos que se hallaron en su teléfono celular, de las cosas que faltaban de la casa de la víctima. Se presume que las habría sacado con la intensión de venderlas.