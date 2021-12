Chimbas Golpeó a su pareja, la amenazó y él mismo llamó a la policía pero no irá preso Ocurrió el pasado 11 de diciembre en una vivienda del Lote 59 de Chimbas. Una de las frases que el agresor le dijo a su pareja fue: “Yo voy a caer preso, pero en algún momento voy a salir y vos me vas a pagar todo lo que me has hecho”.