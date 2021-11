Compraron el auto hace 6 meses y se lo robaron: "tengo mucho dolor"

lunes, 8 de noviembre de 2021 12:03

Hace apenas 6 meses lo compraron y todavía no hacían la transferencia porque estaban en la etapa de arreglo y puesta a punto. Sin embargo, se los robaron en plena madrugada y ahora están desesperados. Una familia sufrió el robo de su auto Fiat Duna de la puerta de su casa en el barrio Camus, en Rivadavia.

El hecho ocurrió entre la 1 y las 6 de la madrugada en calle Valenzuela Varas 5659. El auto, diesel modelo 97 (patente BBC705), fue sacado de la puerta de la casa sin que nadie lo advirtiera, ni siquiera los vecinos que tienen cámaras de seguridad y ya se ofrecieron para ponerlas a su disposición para revisar las imágenes.

"Lo compramos en mayo, todavía no podemos hacer la transferencia porque estábamos juntando la plata. No lo usábamos mucho porque le estábamos haciendo los arreglos. Mi marido lo sacaba para andarlo un poco porque no estaba en condiciones", explicó su propietaria, María Luz Fernández a Diario La Provincia SJ.

A partir de este hecho, ella hico mucha difusión en las redes sociales pero no han tenido novedades todavía. En la mañana de este lunes, personal de la policía de San Juan llegó a la vivienda para hacer las pericias correspondientes para ver si encuentran algún detalle que ayude en la causa.

"Nos dijeron que no es la primera vez que roban un auto. Hace poco han estado robando otros Duna pero a mi es la primera vez que me roban el vehículo", contó la mujer quien destacó que es el único auto que tenía la pareja y en este momento siente mucho "dolor e impotencia".

"No tenemos problemas con nadie. Yo ayudo a todo el mundo, si tengo que ayudar en comedores, lo hago. No tenemos bronca con nadie. Siempre andamos para todos lados súper confiables, amigables. Tengo mucha bronca, angustia y dolor porque nos ha costado muchísimo lo que tenemos", finalizó la profesora de danza cuyo marido es carnicero en un supermercados.