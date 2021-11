Despidieron a Florencia Ledesma, la joven que murió atacada por una jauría

miércoles, 3 de noviembre de 2021 12:23

Cuando aún la conmoción no cesa por la brutalidad de lo ocurrido, la familia de Florencia Ledesma atravesó otro momento difícil. Este miércoles fueron sepultados los restos de la joven que murió a causa de las gravísimas heridas que le causó una jauría de perros, que la atacó cuando realizaba su caminata habitual por una zona agreste y de fincas en Las Lomitas, departamento Albardón.

El velatorio se realizó en la casa de la familia en Villa Ampakama y finalmente fueron sepultados esta mañana en el cementerio de Albardón, en medio de un dolor inmenso por lo ocurrido y que aun se investiga. La familia está acompañada por amigos de la joven y vecinos, muchos de los cuales colaboraron en la desesperada búsqueda de Florencia, que había realzado varios llamados pidiendo ayuda.

Sobre el caso, el fiscal Francisco Micheltorena expresó a Diario La Provincia SJ que "la investigación sigue y lo que puedo adelantar es que no vamos a descartar todavía que haya un presunto responsable. Nos corresponde determinar si hay un dueño y la recolección de pruebas en coincidencia de ello. En caso que agotáramos los tiempos y no detectáramos un imputado, la causa irá a archivo. Pero lo que nos ocupa es no descartar nada".

Destacó que "lo fundamental es aclarar todas las circunstancias de esta muerte violenta y necesitamos encontrar a los animales y saber si son cimarrones o salvajes. Es importante sacarlos de esa zona en la que se mueven y conocen bien".

Micheltorena manifestó que se logró reconstruir el ataque y la agonía de Florencia que "trató de salvar su vida y se fue moviendo de lugares. Se determinó con claridad dónde cayó en varios puntos y era atacada; se movió todo lo que pudo para tratar de liberarse de los animales que no la dejaron en ningún momento". La causa de muerte fue un shock hipovolémico por las múltiples mordeduras de perros.