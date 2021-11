Tras el final del juicio, la familia de Oscar Mura denunció que recibieron amenazas de muerte

lunes, 29 de noviembre de 2021 09:45

El pasado jueves, Diego Espejo fue condenado a perpetua por matar a su ex pareja, el policía Oscar Mura. La justicia consideró que era penalmente responsable por el homicidio doblemente calificado. Tras este hecho, la familia del joven asesinado denunció que recibieron amenazas de muerte.

Así lo confirmó el padre de Oscar Mura quien explicó que por el hecho ya está interviniendo su abogada. "Nos dijeron los vamos a matar, son unos hdp, cuánto pagaron", indicó el padre del policía en radio Sarmiento.

Luego agregó: "la verdad que no pagamos nada, solo pedíamos justicia y gracias a Dios se hizo justicia. Esperemos que sea firme la sentencia".

De acuerdo a lo indicado, las amenazas vinieron de "un grupo de mujeres" que estaba en el momento de la sentencia en Tribunales. "La abogada se está haciendo ocupando de eso pero serían familiares (del condenado)... Se hizo una denuncia porque no se el motivo por lo que nos amenazaron siendo que nosotros somos los perjudicados, siendo que no tienen en cuenta que él tiene hijos. Los que tendríamos que estar así somos nosotros porque nosotros perdimos un hijo y estas personas estaban pidiendo justicia", señaló el padre de Oscar Mura cuyo nombre es homónimo.

"Me daba impotencia escuchar y leer todas las cosas malas que dijeron. Ellos pidieron que se supiera la verdad y ahí está la verdad. Si no se hubiera trabado el arma no se cuantas balas le hubiera dado... lo mató cuando estaba durmiendo, acostado al costado de la cama, de lado, allí recibió los disparos", finalizó.