Crimen del subcomisario en Pocito: se conocieron detalles de la detención y el secuestro de elementos

viernes, 26 de noviembre de 2021 14:12

Este viernes en la mañana, personal de la UFI Delitos Especiales junto a personal policial de la División Homicidios, llevó a cabo un procedimiento en el que se logró la detención de una persona, en el marco de la investigación por la muerte del subcomisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Carbajal, en Pocito.

En este escenario, su hijastro, un joven de 21 años, quedó detenido como el principal sospechoso de cometer el crimen y ahora se aguardan horas claves para la audiencia de formalización. "Se dispararon múltiples medidas investigativas con las que se fueron abordando diversos tipos de hipótesis y se analizaron y cotejaron pruebas que se habían obtenido en el lugar. Se tomaron múltiples testimonios y de toda la prueba que se fue colectando hemos encausado, por cierto tipo de pruebas determinantes, que el posible autor sería el hijastro del señor Carbajal", reveló el Fiscal a cargo de la investigación, Iván Grassi, a Diario La Provincia SJ.

Por ese motivo, es que se solicitó al Juez de Garantías de turno, Juan Gabriel Meglioli, una orden de allanamiento, detención y secuestro, y este viernes a las 8 horas de la mañana se llegó hasta el domicilio donde se detuvo al joven. El detenido no era hijo biológico de Carbajal pero según detalló Grassi, sí fue criado por él y hasta reconocido, ya que lleva su apellido.

"Se han producido el secuestro de elementos que nos servirían para la hipótesis que barajamos de que él sería el autor", sostuvo el Fiscal. En este escenario, la audiencia de formalización de detención y control será solicitada este viernes y podría llevarse a cabo entre el domingo y el próximo lunes. En esa ocasión es que se conocerán las pruebas concretas de la investigación.

"Este es un caso complejo porque nadie había visto nada, donde no hay cámaras en la zona y donde la persona fallecida no vivía con nadie, donde no había nada violentado para ingresar a la vivienda. En razón de ello es que partimos desde cero", subrayó. "Estamos barajando esta hipótesis con este detenido, principal encausado, pero no descartamos que pueda haber otra persona vinculada, inicialmente las pruebas lo ubican sólo a este detenido", sostuvo.

El hombre fue encontrado sin vida, con una herida cortopunzante en el torso, y sobre ello, el Fiscal añadió: "se ha logrado un secuestro de un elemento que creemos que tenga vinculación. Va a ser cotejado a los fines de corroborar si es el elemento utilizado o no", finalizó.