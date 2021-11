Mamá de Oscar Mura tras conocerse la condena: "se hizo justicia"

jueves, 25 de noviembre de 2021 13:35

Este jueves, la justicia condenó a Diego Espejo por el crimen de Oscar Mura, el joven policía que fue ultimado de 4 disparos mientras descansaba en la cama de su departamento en Chimbas. El condenado recibió prisión perpetua y eso generó gran revuelo afuera de Tribunales con la familia del detenido.

Dentro del edificio, la madre del chico que fue asesinado el pasado 19 de marzo agradeció el fallo y confirmó que para ella sí hubo justicia. "Se hizo justicia, ahí está la verdad", aseguró la madre del policía, Griselda Pizarro, quien destacó que el resultado del juicio fue producto del trabajo del cuerpo de fiscales y abogados de muestra.



"Eramos los más interesados en que se sepa la verdad. Siempre creí en la justicia y la sigo sosteniendo", sentenció la madre del chico asesinado.

El Tribunal Colegiado, presidido por el juez Federico Rodríguez y compuesto también por las magistradas María Gema Guerrero y Ana Lía Larrea, confirmó que Diego Espejo fue considerado culpable del Homicidio doblemente calificado, por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido una relación de pareja, y alevosía.

La lectura de los fundamentos de la sentencia serán el 17 de diciembre del corriente año, a las 12 horas, quedando las partes notificadas en este acto.

El pasado 19 de noviembre, la mamá de Oscar Mura pudo declarar de manera no vinculante el juicio que se investigó la muerte de su hijo.

En la ocasión se expresó ante todos los que estaban en la sala para poder decir todo lo que sentía. "Ya era hora de hablar porque él no está y tenía que decir cómo era él. Lo han ensuciado mucho. Dijeron que era malo, violento y nada que ver. No era sí y se ha demostrado en el trayecto de todos estos días de juicio. Los que testificaron demostraron la buena persona que era", expresó Griselda a Diario La Provincia SJ.

"Estoy orgullosa de mis 3 hijos, son muy buenas personas. No era como lo había descrito el asesino. Amaba la vida, nunca fue un niño violento, malo, ni egoísta. Al contrario a quien podía ayudar, ayudaba. Era feliz cuando ayudaba a alguien, le gustaba vivir la vida alegre y nunca estaba enojado. Era un niño muy bueno, una excelente persona, que se esmeraba cada día por lo que quería, por sus metas", agregó la mamá.

Oscar Mura era policía y profesor de inglés, además trabajó con chicos especiales. Su mamá aseguró que él siempre decía que "amaba a sus niños". El joven tenía muchos planes a futuro y deseo de superación pero "le arrebataron los sueños de tal manera que es un dolor que uno lleva".

"Él se superaba día a día, tenía una ambición buena de superarse día a día, dar lo mejor de él en su trabajo que lo amaba. Era muy predispuesto y responsable. Se ha demostrado cada día del juicio lo buena persona que era y me da impotencia escuchar cuando dicen que no era así", apuntó la mamá.

Pizarro se mostró tranquila porque aseguró que sabe "cómo era" su hijo, "cómo actuaba". En el mismo sentido se expresaron "vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo que hablan muy bien de él" por eso es el orgullo que siente hacia él.