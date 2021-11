Revocaron la Prisión Preventiva a la mujer que mató a su ex pareja en Pocito y quedó en libertad

martes, 2 de noviembre de 2021 13:30

Hace un mes, el pasado 2 de octubre, un asesinato conmocionó a los vecinos del Lote Hogar 12, en Pocito. Una mujer mató a su ex pareja tras arrojarle una roca que impactó en su cabeza. Gonzalo Martínez murió en el lugar y la agresora, Gabriela Núñez, quedó detenida a disposición de la justicia.

En la audiencia de formalización de la detención, desarrollada el 5 de octubre, se dispuso que la mujer permaneciera 4 meses detenida en el Servicio Penitenciario Provincial mientras se sustanciaba la investigación bajo la caratula del delito de Homicidio Agravado por el Vínculo y por Alevosía en el carácter de autor.

En dicha audiencia la mujer manifestó ser siempre víctima de violencia y por eso su defensa, representada por la abogada Filomena Noriega había solicitado el beneficio de excarcelación o arresto domiciliario.

Este martes, el Tribunal de Impuganción, encabezado por el juez Juan Carlos Caballero Vidal cambió la calificación que cae sobre Gabriela Macaerena Núñez que es de Homicidio Agravado en estado de emoción violenta. Este cambio también tiene un correlato con la pena que baja notoriamente y podría ser de 3 a 6 años.

Esto hace tener en cuenta si la "procedencia o no de la Prisión Preventiva" amerita. En función de eso se analizó si en el presente caso existe o no peligro concreto para entorpecer la causa judicial y a partir de esto se consideró que en libertad no iba a complicar los fines del proceso.

La defensa de Núñez había justificado su pedido porque la mujer tiene 4 hijos menores a cargo, todos de muy corta edad (incluso un bebé de meses). Pidió la excarcelación en base a que en audiencia de Investigación Penal Preparatoria, se ordenó la prisión preventiva de su defendida considerando como elemento objetivo, solo la calificación legal formulada por ministerio público fiscal, que a su entendimiento arrojaba una escala penal que en caso de recaer pena difícilmente se de ejecución condicional conforme lo dispuesto por el art. 297 inc. I CPP, sin tener en cuenta ningún otro tipo de situación más solo la denuncia y calificación legal otorgada por Ministerio Publico Fiscal.