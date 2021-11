Atropelló ebrio y mató en 9 de Julio: ¿cuáles fueron los fundamentos del juez para dejarlo libre?

martes, 2 de noviembre de 2021 09:52

"No ha enunciado verdaderos riesgos procesales". Con esas palabras, el juez Caballero entendió que la Prisión Preventiva peticionada por el Ministerio Público Fiscal no era viable sobre el hombre que atropelló ebrio y mató a un ciclista en 9 de Julio el pasado fin de semana.

De acuerdo a la información oficial a la que accedió Diario La Provincia SJ, el juez Caballero entendió que "el delito por imperio normativo se torna claramente excarcelable, es decir no rige en el presente caso la mentada Pauta Objetiva y si me atengo a la enunciación de los riesgos procesales, tiene domicilio real en San Juan, tiene una profesión y trabajo denunciado en audiencia, no se ha evidenciado una conducta post accidente que se indiciara de lo previsto".

"En este sentido no escapa a mi consideración que el tipo penal por el cual se ha formalizado la presente audiencia consiste en un delito Imprudente (ausencia de dolo), y tampoco soslayo el desenlace fatal, pero atendiéndome al tenor literal de la norma procesal, el MPF no ha enunciado verdaderos riesgos procesales, sino que todo lo ha basado en meras conjeturas".

Posteriormente el juez recordó un caso que conmocionó a San Juan el 10 de julio pasado, en pleno festejo por la Copa América en la provincia. Se trata del caso Walter Exequiel Sigalat, quien quedó imputado por la muerte del nene de 8 años Alejo Benjamín Silva, a quien atropelló y mato cuando manejaba en estado de ebriedad.

Recordó que el Ministerio Público Fiscal, "en idéntico caso", "revocó una Prisión Preventiva impuesta por el juez de garantías, entendiendo que por la naturaleza del hecho y las circunstancias personales del acusado, no existían riesgos procesales para poder fundar en derecho la medida de coerción más gravosa que regula la ley".

El caso

El hombre de apellido Gómez, atropelló a un ciclista que circulaba en su misma dirección, alrededor de las 5.30 horas en calle Zapata, en Las Chacritas. El conductor del auto Chevrolet Astra iba con una importante cantidad de de bebidas alcohólicas en el vehículo, tras salir de un boliche de las cercanías. Luego la prueba de alcohol en sangre determinó que tenía 3 veces más de lo permitido.

Tras este escenario, se realizó el lunes la audiencia de formalización de la detención y el juez dispuso su libertad para los próximos 6 meses mientras se sustancia la investigación, a la espera del juicio.

Sobre el hombre cae la calificación de Homicidio Culposo Agravado por el nivel de alcoholemia. La pena es de 3 a 6 años de prisión.