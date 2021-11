Investigan si hay un hombre que "toquetea" a las mujeres en 25 de Mayo

miércoles, 17 de noviembre de 2021 20:04

Un gran revuelo se generó en las últimas horas en la localidad de Las Casuarinas en 25 de Mayo. Vecinas de las zona denunciaron a través de la red social facebook que una persona en moto les toca la cola y les dice cosas inapropiadas. El toqueteo callejero ya habría sido cometido contra 3 personas y los mensajes se viralizaron.

Al respecto, el subcomisario Olmedo informó a Diario La Provincia SJ que por este caso se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG y que a partir de ellos se encausa la investigación. Particularmente en la Comisaría 32 no se están recepcionando las denuncias.

"En este caso interviene la UFI Cavig. Por una cuestión de auxiliar de la justicia, hacemos operativos en los alrededores pero son ellos los que están interviniendo directamente", aclaró el subcomisario subrayando que anoche se recibió a una joven que fue a denunciar el hecho y fue trasladada por el móvil policial hasta la oficina de CAVIG en la zona de la Capital de San Juan.

Según comentó la denunciante en las redes sociales, el hecho ocurrió pasada las 22 horas de este martes cuando se bajó del colectivo y se fue caminando a su casa en la zona de calle Mendoza y San Martín. Allí un hombre en moto iba detrás de ella y la tocó. "Se me abalanza y me agarra de los glúteos y me manoseó fuertemente", explicó.

El hombre supuestamente luego escapó por calle Mendoza hasta Boulevard Mariano Moreno y tomó por dirección a calle 10. Luego no lo vio más.

"Es de terror lo que sufrí y no me imagino si este sujeto lleva alguien a algún descampado y le pasa algo peor! Siento miedo, mucho miedo, pero voy a confiar en la justicia para que lo encuentren y que lo busquen hasta dar con él", finalizó la joven el posteo después de hacer la denuncia a las 2:17 horas.