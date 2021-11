Pocito: No se podía acercar a su ex pareja y alcoholizado intentó ingresar a su casa

viernes, 12 de noviembre de 2021 17:40

Este jueves, un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido en Santa Lucía, cuando alcoholizado intentó ingresar a la casa de su ex pareja desobedeciendo una prohibición de acercamiento que pesaba en su contra con una orden judicial.

Fuentes judiciales informaron en las últimas horas que el hecho se produjo en un domicilio situado en Calle 6 entre calle España y Lemos, en Pocito, donde se dirijo a la casa de su ex pareja, donde convivieron hasta el día 31 de octubre del 2021. En aquel momento, por una denuncia de la señora por lesiones leves agravadas realizada por ante la UFI CAVIG, el hombre fue excluido del hogar mediante resolución judicial, prohibiendo su acercamiento a menos de 300 metros del domicilio de la mujer, por el término de 30 días.

Sin embargo, este jueves el hombre fue hasta el domicilio de su ex pareja, después de haber ingerido bebidas alcohólicas, ingresó al consorcio, se dirigió hasta la casa y a los gritos comenzó a exigirle que lo deje ingresar, golpeando la puerta del hogar. Al ver qué la señora no se lo permitía, tomó el celular de ella y llamó al 911 denunciando que su ex pareja no le permitía el ingreso, llegando incluso a pasarle el celular a la mujer para que hablara con la operadora del CISEM quien había atendido la llamada, trasladando la discusión hasta el portón de ingreso al predio (consorcio).

Momentos más tarde se hicieron presentes dos agentes de la policía, encontrando a ambas partes en la puerta de ingreso al consorcio. Allí constataron la situación y al ver qué la señora detentaba un oficio de notificación conteniendo una orden de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del lugar, es que precedieron a la inmediata aprehensión en la puerta del domicilio.

De lo actuado se puso en conocimiento al ayudante fiscal de turno quien se hizo presente en el lugar, y previa comunicación con la Fiscal de turno Dra. Virginia Branca, se dispuso dar inicio al procedimiento Especial de Flagrancia, ordenándose las medidas pertinentes.

Siendo el aprehendido de nacionalidad colombiana, se solicitó antecedentes por convenio e Interpol a los efectos pertinentes.