Muerte de Florencia Ledesma: se debilita la hipótesis que los perros tienen dueño y sigue la búsqueda

miércoles, 10 de noviembre de 2021 07:45

A más de una semana de la muerte de Florencia Ledesma, tras haber sido atacada por una jauría de perros que le provocaron la muerte en Albardón, en la zona de Las Lomitas, se debilita una de las hipótesis. Se trata de la posibilidad que los animales tuvieran dueño e incluso fueran resguardados.

"Se continúa con el trabajo de investigación y tras tomar varios testimonios en un sondeo en la zona, los animales no tendrían dueño. Era importante poder determinar esto ya que incide en que no hay responsable de los perros y con ello, la causa podría encaminarse a ser archivada", explicó el fiscal Francisco Micheltorena a Diario La Provincia SJ.

Y agregó que "no obstante, hasta que no aparezcan los perros y se los capture para resguardar a las personas que circulan por la zona, no podemos cerrarnos a nada. Los equipos y brigadas siguen trabajando intensamente, aplicando distintas estrategias para dar con ellos".

Micheltorena había manifestado anteriormente que se logró reconstruir el ataque y la agonía de Florencia que "trató de salvar su vida y se fue moviendo de lugares. Se determinó con claridad dónde cayó en varios puntos y era atacada; se movió todo lo que pudo para tratar de liberarse de los animales que no la dejaron en ningún momento".

El caso

El 1º de noviembre, Florencia Ledesma, había salido a trotar por una finca y fue vista por una jauría que la atacó provocando heridas de gravedad.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la chica había salido a las 19 horas de su domicilio ubicado en calle La Laja, en Villa Ampacama, Las Lomitas, Albardón a caminar tal como lo hacia rutinariamente, y para ello se dirigió a la zona descampada que está cerca de su vivienda. Allí tomó una senda existente de tierra que atraviesa las fincas aledañas.

En ese camino, se habría encontrado con la jauría de perros, que eran entre 6 o 7 perros aproximadamente, los cuales no tendrían dueño, y al verla se dirigieron hacia ella con el fin de atacarla. A raíz de esto intentó huir corriendo a través del campo pero fue alcanzada por los animales.

En esa circunstancia, a las 19.45 horas se comunicó pidiéndole ayuda a su hermano Enzo Ledesma quien es policía y estaba cumpliendo funciones en el D9. Este salió rápidamente al lugar en ciclomotor manteniéndose comunicado telefónicamente con su hermana en forma permanente. En esta comunicación ella le decía que los perros la estaban mordiendo.

Tras recorrer la zona, alrededor de las 21 horas, el joven halló a su hermana tirada en una huella a 300 mts al noroeste al costado de una finca, quien estaba inconsciente y siendo mordida por los perros. Al tratar de espantarlos, los mismos se dirigieron hacia el policía con el fin de atacarlo quien debió usar su arma reglamentaria para evitar el ataque logrando que los mismos se fueran.

Con la ayuda de otros familiares lograron trasladar a Florencia hasta la ambulancia y ésta la llevo al Hospital de Albardón falleciendo la misma en el camino debido a la gran cantidad de heridas sufridas en sus brazos torso y piernas.