La familia de Cata marchará para pedir justicia a 2 meses de su muerte

lunes, 1 de noviembre de 2021 15:34

Justicia. Eso es lo que movilizará nuevamente a la familia de Catalina Valdéz el próximo lunes. Es que realizarán una nueva marcha hasta el hospital Rawson en reclamo por la vida de su hija que murió el pasado 8 de septiembre.

La pequeña de 4 años de edad falleció después de sufrir un siniestro vial y ser dada de alta en el hospital Rawson, pese a que tenía una hemorragia interna. "En el hospital recibieron a Cata unos médicos, le hicieron análisis clínicos y tomografía en la cabeza pero después no hubo más atención. Mi señora estuvo presente todas las horas hasta que le dieron el alta pero atención médica no tuvo", contó el papá a Diario La Provincia SJ.

La investigación está en manos de la UFI Delitos Especiales, representada por el fiscal Iván Grassi, que inicialmente actuó de oficio en el caso. El pasado 7 de octubre, el juez de garantías Jorge Abelín Cottonaro dispuso, imputar a las médicas de apellido Sojo y González, por el presunto delito de "Homicidio culposo". Se estableció un año para la Investigación Penal Preparatoria.

En la memoria de los padres está el recuerdo de los dolores que tenía la pequeña y no eran atendidos. "Tenía dolores, se quejaba, sin saber que tenía hemorragia interna. Era todo lo contrario de lo que me venían diciendo que estaba todo bien. A las 21.30 me dijeron que yo me tenía que ir y luego en ningún momento se acercó algún médico para hacerle a ella otro estudio", señaló Eduardo quien aún recuerda que a las 00.20 aproximadamente del 8 de septiembre le dieron el alta y horas después murió.

La marcha pidiendo justicia será el lunes 8 de noviembre a las 21 horas. En la ocasión la familia marchará desde la Catedral de San Juan hasta el hospital Rawson.