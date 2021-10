Crimen en Pocito: para la familia de Gonzalo Martínez, "ella tenía todo premeditado hace tiempo"

miércoles, 6 de octubre de 2021 09:15

Gabriela Núñez fue enviada al Servicio Penitenciario Provincial, este martes, tras conocerse la imputación por "Homicidio doblemente agravado, por alevosía y por el vínculo" contra su expareja Gonzalo Martínez. El hecho de sangre ocurrió el pasado sábado alrededor de las 8.30 de la mañana en el Lote Hogar 12, en Pocito. La familia del joven reiteró su pedido de justicia y destacó que hubo un episodio anterior en el que la mujer lo habría golpeado en la cabeza con una tenaza.

Romina, hermana del fallecido, expresó en radio Estación Claridad que "queremos dejar en claro que mi hermano no maltrataba a sus hijos. Se ocupaba de ellos, luchaba para que estuvieran y vivía para ellos. Él no era un mal padre y desde la separación no tenía paz".

Marcó que su hermano estaba en desacuerdo que sus hijos convivieran con amigos de Gabriela y ese era un punto de conflicto. "La vida de mi hermano fue un calvario desde que la conoció a los 18 años. Ella era la violenta con él y hemos pasado por muchos momentos con esa mujer (por Núñez) por lo que queremos perpetua y vamos a pelear por la tenencia de los chicos. No queremos que estén en esa familia", destacó.

Romina destacó que "lo que sabemos es que Gonzalo fue a la casa porque ella lo llamó. Y se encontró con que en la misma cama estaban mis sobrinos, ella y su nueva pareja. Sabemos que peleó con el hombre por eso. En otra habitación había otro conocido de Gonzalo y también vivirían allí una pareja trans. Eso está en investigación porque habrían ocurrido hechos graves".

Gabriela y Gonzalo llevaban casi un año separados y Romina reconoció que intervino para que así fuera por el contexto de violencia que se había generado. "Ella,el año pasado, le partió la cabeza a Gonzalo al golpearlo con una tenaza. Le causó 7 puntos. Me metí porque Gonzalo no quería denunciarla y para mí, ya era demasiado. Le pedí por favor que se separaran porque peleaban mucho y tenían problemas. En ese momento temí por su vida y hoy, afirmo que lo tenía premeditado. Lo mató a sangre fría porque es una psicópata. Hasta tiempo le dio para ponerse "Viuda" en el Facebook; eso lo hizo tiempo atrás".

Y detalló que "llegó a dejar a mis sobrinos solos, que son chiquitos, en la puerta de la casa de Gonzalo. Inventaba cosas y todo lo que mi hermano hacía para que ellos estuvieran bien, le parecía mal. Él le hizo hasta el baño de la casa porque no tenían. Trabajaba mucho por sus hijos. Sabemos que mi hermano no contaba todo lo que le pasaba pero sí sabíamos que quería pedir la tenencia legal de los chicos. También que amenazó por mensajes a una chica con la que Gonzalo sabía; tenemos esas pruebas".