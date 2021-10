Amaba el karate, murió embestida por una camioneta y ahora un torneo llevará su nombre

miércoles, 6 de octubre de 2021 21:18

Amaba el karate, deporte que practicaba desde chica, y en su memoria un torneo llevará su nombre. Se trata de Melisa Castro quien en la madrugada del 2 de marzo de 2020, un violento siniestro vial terminó con su vida. Tenía 23 años y era una mamá llena de proyectos.

Aquel día, iba de la mano de su novio caminando por la banquina de calle El Bosque, cerca de Zapata, en el departamento Angaco. Allí el conductor de una camioneta F-100 la arrancó de la mano del joven. El impacto le costó la vida y murió en el lugar.

En su memoria, la escuela Kyudokan San Juan encaró un homenaje en memoria de la Sensei Melisa Castro. "Es nuestro torneo de karate con quién queremos honrar su memoria ya que ella vivió desde muy chica la práctica y también la enseñanza de este arte marcial", recordó su papá Marcelo Castro a Diario La Provincia SJ.

"Ella nos dejó a causa de un accidente que le quitó la vida dejando su hija de 4 años. Una camioneta la atropello de atrás y no le dejo oportunidad de vivir y de esta manera la recordaremos este 10 de octubre", agregó.

El torneo será en la unión vecinal San Martin zona centro, ubicada en el barrio Pie de Palo, en San Martin. Será a las 11 horas la ceremonia y apertura a dicho torneo. Asistirán más de 10 escuelas de distintas artes marciales.

Vivir con el dolor

En abril pasado, Marcelo contó que la familia pertenece al arte marcial del karate y tienen "mucha gente amiga que ha estado incondicionalmente", entre ellos un profesor de San Luis, Juan Carlos Frankel que fue una persona que los "sostuvo y acompañó". "El mismo día del accidente se vino para San Juan y ha estado pendiente siempre de nosotros. Después con la pandemia, todo se hizo más difícil", recordó.

En ese contexto, Castro afirmó que "lo que más anhelamos es que mi nieta se críe como mi hija, llena de amor y respeto, muy cuidada y sana física y mentalmente. Y en la causa, nuestra esperanza es que haya Justicia y esto no siga pasando porque hay vidas que se pierden en los siniestros viales como si nada. Que haya un cambio de leyes para que esto no siga pasando. Las condenas son una burla. Sabemos que la persona que atropelló a mi hija, a las dos semanas del hecho, andaba en una moto enduro y sigue siendo un peligro. Dejó a una nena sin la madre y pedimos justicia y condenas ejemplares. Nosotros ya estamos muertos en vida después de lo que pasó. Me siento así porque nunca volveré a ser feliz por completo otra vez".