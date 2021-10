Tragedia en la Circunvalación: una marcha motera pidió justicia para Natalia Acosta

martes, 5 de octubre de 2021 20:12

Natalia Acosta era una querida docente en dos escuelas y una profunda amante de las motos. El pasado miércoles, a sus 46 años, falleció en un siniestro vial cuando viajaba a bordo de una moto junto a su marido Juan Ignacio Moyano. Fueron impactados por un auto en avenida de Circunvalación y en un proceso abreviado, el joven automovilista de 20 años recibió una condena en suspenso.

Este martes, una numerosa concurrencia de moteros y autos copó las inmediaciones del Estadio Aldo Cantoni en una marcha para visibilizar un pedido de justicia por Natalia y que los procesos penales consideren "las dos partes".

Integrantes de "Amigos de la Ruta SJ", que Natalia integraba junto a su esposo "Juani", hicieron rugir los motores de sus motos en los que se veían pegados carteles con la foto de la docente. También hubo banderas y las pancartas y banners de "Familias del Dolor y la Esperanza".

Pasadas las 20 hs. salieron en busca de avenida Libertador e hicieron una posta en la Legislatura Provincial. Luego rodearían el Centro Cívico para seguir por avenida Libertador hasta calle Mendoza hacia el Sur. La manifestación motera finalizaría en la Catedral, tras dar una vuelta a la Plaza 25 de Mayo.

Andrés Belli, hijo mayor de Natalia, expresó a Diario La Provincia SJ que "nuestra parte no fue escuchada por la justicia. Somos la voz de mi mamá, que ya no está y no quería morir. En honor a ella, que era una gran luchadora, vamos a pedir justicia. Insistiremos para que las leyes cambien y contemplen a las víctimas de los siniestros viales".

Agregó, muy sentido, que "con las marchas vamos a visibilizar nuestro pedido; que la gente nos apoye y no olvide lo que pasó. Es increíble que no hayan tenido en consideración agravantes como la falta de carnet de conducir y de la RTO. El hombre no tenía seguro. Mató a mi mamá y está libre".

Los seres queridos de Natalia son acompañados por la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza". Su referente Guillermo Chirino destacó a este diario que "nos encontramos con procesos judiciales en los que la resolución se da cuando la familia ni siquiera pudo buscar un abogado. Las leyes necesitan contemplar a las contrapartes; a los perjudicados con algo tan grave como la muerte de un pariente e insistiremos en que hay que modificar las penas para que sean de cumplimiento efectivo".