La mujer que mató a su ex pareja: "él reventó la botella de vidrio cerca de mi bebé"

martes, 5 de octubre de 2021 10:49

Gabriela Núñez se sentó este martes ante el juez en la Audiencia Penal Preparatoria y, a diferencia de muchos otros casos, ella decidió declarar. La mujer está acusada de matar a su ex pareja, Gonzalo Martínez, en su casa del Lote Hogar 12, en Pocito, el sábado pasado a primera hora de la mañana.

En la ocasión, la defensa representada por la abogada Filomena Noriega apeló a que ella actuó por emoción violenta y que venía siendo víctima de violencia de género. Y la declaración de la imputada vino a reforzar esta versión.

"Siempre venía a hacerme problemas", señaló con la voz quebrada y secándose los ojos y destacó: "logré denunciarlo 2 veces nada más". Luego relató que el fallecido "me amenazaba con mi hija más grande, que no era hija de él" y que "decía que iba a pegar a mi hija, que la iba a matar, que iba a abusar de ella".

"Es mi hija, prefería quedarme callada pero no lo hacía por mi, siempre lo hacía por mis hijos. No era un papá responsable con mis hijos, era un papá violento. A mis hijos si yo no le compraba los pañales y la leche, él tampoco", agregó.

"Siempre era lo mismo, amenaza, golpes, ya me había cansado", destacó y luego acotó que el día del crimen, ella actuó porque se había cansado de su violencia. "Ese día me cansé", señaló subrayando: "después de pegarle a mi pareja se acostó a dormir". "Decía que me iba a matar... que iba a ser peor", declaró.

En la madrugada de aquel sábado, tras festejar el cumpleaños a uno de los hijos en común, la actual pareja de ella y el joven fallecido habían discutido. Producto de esta gresca Gonzalo Martínez le había clavado una botella en la pierna a la actual pareja de ella, lo que hizo que tuviera que ir a un centro de salud de urgencia para ser atendido.

"Él reventó la botella de vidrio cerca de mi bebé que tiene 1 año y 4 meses. Si lastimaba a mi bebé no le iba a importar a él", lanzó Gabriela sobre lo que ocurrió aquel día.

"No sabía que le iba a pegar a él el ladrillo. Quería que me dejara tranquila", finalizó.