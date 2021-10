La mujer acusada de matar a su ex pareja se sentó ante el juez y escuchó las pruebas en su contra

martes, 5 de octubre de 2021 09:48

Este martes, la mujer acusada de matar a su ex pareja en el Lote Hogar 12 se sentó ante el juez. Gabriela Núñez está acusada de tirar un pedazo de ladrillo a la cabeza de Gonzalo Martínez y que éste pegara en la nuca debajo de la oreja. Producto de esto el joven caminó unos pasos y cayó desplomado muerto en el lugaar.

Este martes fue la Audiencia Penal Preparatoria y la investigación está en manos del fiscal Francisco Micheltorena quien pidió la imputación de Homicidio Doblemente Agravado por el Vinculo y Alevosía.

La mujer es representada por la abogada María Filomena Noriega quien apuntará a que ella era víctima de violencia de género y que ese día actuó por emoción violenta. Además tiempo antes la mujer lo habría denunciado y que habían fotos que comprobaban la violencia que ejercía el hombre.

En esta ocasión, Núñez decidió no guardar silencio y declarar en la audiencia. Muy consternada y compungida, la imputada aseguró que el hombre la tenía cansada y que si hizo lo que hizo fue sin intención de matarlo sino porque la tenía cansada. "Siempre era lo mismo, amenaza, golpes, ya me había cansado... ese día me cansé", aseguró.

La fiscalía trabajó con el testimonio del remisero que fue testigo de la agresión de Núñez sobre Martínez y a partir de esta palabra quedó "acreditado por evidencia testimonial" la circunstancia de los minutos finales de vida de la víctima.

El testimonio da cuenta que Martínez había subido al remis pero luego decidió bajarse de la unidad porque se había olvidado la campera. Después de buscarla en la vivienda, sale y en ese momento cuando se retiraba se dio una discusión que no se pudo precisar por qué motivo.

"Desde atrás, a poca distancia, le arrojó un pedazo de ladrillo. Fue a poca distancia, con precisión y certeza", indicó la declaración de acuerdo a lo que consta en el expediente. A raíz de esto, murió en el acto.