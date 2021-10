La mujer que mató de un ladrillazo a su expareja fue sometida a una entrevista psicológica: "está compungida"

lunes, 4 de octubre de 2021 09:35

El fin de semana un caso conmocionó a los sanjuaninos. Una mujer mató de un ladrillazo a su ex pareja. Sucedió en el Lote Hogar 12, en Pocito, después de festejar el cumpleaños a uno de los hijos en común. Tras la detención, Gabriela Núñez fue sometida a una pericia psicológica y el resultado es que entendió la criminalidad de sus actos contra su ex Gonzalo Martínez.

Así lo informó el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, quien explicó que "el hecho objetivo que se tiene por ahora acreditado es que arrojó el ladrillo y le pegó por atrás en la cabeza y lo mató". El mismo no sería un ladrillo entero sino un cuarto del mismo que fue arrojado a una cierta distancia y cuando él estaba de espalda. Éste golpeó de lleno en la nuca, detrás del oído, y le provocó la muerte en el lugar.

"Eso está acreditado por evidencia testimonial de un remisero. Está acreditada esa circunstancia y hay otra que se irá acreditando a lo largo de la investigación. Tenemos acreditado que a través de esa acción se produjo la muerte", subrayó Michltorena en radio Estación Claridad.

Según lo que consta en el informe, el remis fue a buscar a Martínez "para que se retire del domicilio y la mujer arrojó el ladrillazo. Esa sola acción prima fácil basta para acreditar el homicidio calificado por el vínculo". Ahora, a lo largo de la investigación, se irá acreditando ese suceso pero para formalizar basta esa circunstancia.

Por otro lado, el fiscal subrayó que si bien hay versiones que indican que Martínez tenía una perimetral que impedía acercarse a Gabriela Núñez, la misma no fue confirmada. "Entiendo que no hay perimetral y hasta ahora no estaría acreditada pero no lo puedo afirmar. Dicen que habría una denuncia, un proceso pero no está acreditado", señaló.

Por otro lado, la mujer ya se sometió a una entrevista con la psicóloga y ante ella "se mostró compungida por el hecho". Luego dijo "que tuvo miedo" y se mostró como "una persona sensible". "Es lo único que sale de esa primera entrevista que fue a los efectos de conocer su estado psicólogico. Entendió la criminalidad del acto", apuntó.

De acuerdo a los testimonios recabados, a las 6 de la madrugada la persona fallecida tuvo una gresca con la actual pareja de Núñez, a quien hirió con una botella y producto de esto este último se fue de la casa. Luego Martínez quedó en la casa hasta las 8.20 de la mañana, cuando a través de la aplicación de una empresa de remis, se hace presente un móvil para buscarlo. "Éste estaba afuera, él reingresa por unos segundos y cuando sale recibe el ladrillazo", puntualizó.

La mujer se someterá a una pericial psiquiátrica y otra psicológica. Además se hará un relevamiento en la zona donde vivían para tener un conocimiento de la situación social de su contexto. Finalmente se verá si es necesario hacer la mecánica del hecho.

"Es un caso que requiere una fineza en la prueba. Objetivamente puedo sostener eso y basta para formalizar por el delito de homicidio agravado por el vínculo", finalizó.