Presunto abuso sexual del catequista: su defensa asegura que quiere declarar

jueves, 28 de octubre de 2021 10:11

Sigue la investigación por las denuncias por presunto abuso sexual contra un profesor de Catequesis en Nivel Inicial. Los menores de edad fueron entrevistados y en base a ello, la defensa del imputado destacó que pronto pedirán audiencia para que pueda declarar.

"Nuestra perito de parte va a participar de nuestras pericias psicológicas que esperamos que se desarrollen a la mayor brevedad posible, entendiendo que si el Ministerio Público pidió 5 meses para investigar estando una persona detenida, esto es algo que debe acelerarse. Esto más allá que esté impugnada la prisión preventiva y entendiendo que los testimonios de los menores se deben realizar de inmediato", manifestó la abogada Sandra Leveque, que representa al investigado de apellido Guillén.

"Comprendo la preocupación de los padres y lo que los llevó a hacer la denuncia. Pero entiendo que se pueden haber distorsionado algunas cuestiones que me asistido oportunamente las quiere declarar. Él quiere declarar desde el primer día y no lo hizo por consejo mío. Próximanente vamos a pedir una audiencia con el Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías para que él pueda dar su versión y aclarar. Él lo que siempre me manifestó es que quería que los padres estén tranquilos; que él quería aportar todo para ello. Esa ha sido siempre su postura y se mantuvo firme en eso", explicó.

El proceso sigue con el desarrollo de la prueba más importante, que eran las entrevistas a los chicos. "Además, se han pedido informes y registros a los colegios, libros de actas, asistencia y todo lo que hace a la escolaridad de los menores. En los libros de actas habrían testimonios de padres en relación a algunos de los menores que fueron objetos de las denuncias pero que tenían que ver con cuestiones domésticas y no de abuso", agregó.